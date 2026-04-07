"외국인 노동자 장기에 에어건 분사"…경찰, 전담팀 꾸려 수사

▲ 경기남부경찰청

경기 화성시의 한 제조업체 대표가 외국인 노동자의 항문 부위에 에어건을 분사해 다치게 했다는 언론 보도와 관련, 경찰이 정식으로 수사에 착수했습니다.경기남부경찰청 광역수사대는 화성시 도금업체에서 발생한 태국 출신 노동자 A 씨의 상해 사건 수사를 위한 수사전담팀을 편성했다고 오늘(7일) 밝혔습니다.경찰은 한겨레 신문의 '이주노동자에 에어건 쏴 장기 손상' 보도에 대해 사안이 중대하다고 판단하고 이같이 조처했다고 설명했습니다.이 보도에 따르면 지난 2월 20일 해당 업체에서 A 씨가 작업대에서 몸을 숙인 채 일을 하던 중 회사 대표 B 씨가 다가와 A 씨의 항문 부위에 에어건을 밀착해 고압 상태의 공기를 분사했습니다.이에 따라 복부가 부풀어 오르며 호흡 곤란 증세를 보인 A 씨는 병원에서 수술받는 등 현재까지 치료 중인 것으로 전해졌습니다.경찰은 고용노동부 경기지방고용노동청 광역 노동기준 감독과와 합동으로 현장 조사를 진행한 뒤 유사 사례가 있었는지 등을 점검할 방침입니다.아울러 피해자 보호를 위해 심리 상담, 치료비 지원 등을 하기로 했습니다.경찰 관계자는 "언론 보도로 사건을 인지했기 때문에 우선 피해자와 만나 진술을 청취해 볼 예정"이라며 "사건 경위를 파악한 이후 가해자에 대해 어떤 혐의를 적용할지 판단해 보겠다"라고 했습니다.(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)