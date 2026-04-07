[뉴스브리핑] 오늘의 주요뉴스

1. 삼성전자가 역대 최대 실적을 기록했다는 소식인데요. 반도체 호황에 힘입어서 삼성전자가 국내 기업 역사상 분기 기준 역대 최대 실적을 발표했습니다. 삼성전자는 올 1분기에 영업이익 57조 원을 기록해서 지난해 연간 실적까지 뛰어넘으며 유례없는 어닝 서프라이즈를 기록했다고 발표했습니다.



2. 중동 전쟁의 여파로 국내 주유소 기름값이 연일 상승하면서 서울 지역의 휘발유 평균 가격이 리터당 2천 원을 넘었습니다. 3년 8개월 만이라고 하는데요. 강훈식 대통령 비서실장은 원유와 나프타 확보를 위해서 대통령 특사 자격으로 카자흐스탄과 오만, 사우디아라비아를 방문할 예정이라고 밝혔습니다.



3. 트럼프 미국 대통령이 한국 시간으로 내일(8일) 오전 9시까지 이란이 협상안에 합의하지 않는다면 발전소와 교량을 초토화하겠다고 거듭 위협했습니다. 이번 전쟁에서 동맹국들의 도움을 받지 못했다며 또다시 한국을 거론했는데요. 이런 이야기를 했습니다. "핵이 많은 김정은 옆에 주한미군을 뒀는데 한국이 우리를 안 도왔다." 이렇게 트럼프 대통령이 또 한국을 거론했다는 얘기입니다.



4. 미국의 유인 달 탐사 프로젝트인 아르테미스 2호 우주선이 오늘 새벽 인류 역사상 지구로부터 가장 먼 거리에 도달했습니다. 달 뒷면 관측도 성공한 우주인들은 이제 지구로 방향을 틀어서 귀환을 준비하고 있습니다.