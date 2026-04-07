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강훈식 "대통령의 무인기 유감, 남북 신뢰회복 강한 의지 표명"

박예린 기자
작성 2026.04.07 13:50 조회수
강훈식 "대통령의 무인기 유감, 남북 신뢰회복 강한 의지 표명"
▲ 강훈식 비서실장과 김용범 정책실장이 7일 청와대에서 열린 중동상황 관련 기자간담회에서 발언하고 있다.

강훈식 대통령 비서실장은 오늘(7일) 이재명 대통령의 '대북 무인기 침투' 관련 유감 표명에 대해 "국정 최고 책임자로서 남북 신뢰 회복과 군사적 긴장 완화 필요성에 대한 강한 의지를 표현한 것"이라고 밝혔습니다.

강 실장은 이날 청와대 브리핑에서 "대통령이 민간인 무인기 수사 결과를 보고 받고 북측에 대한 유감 표명 메시지를 준비하라고 지시했었다"며 이같이 말했습니다.

앞서 이 대통령은 전날 국무회의에서 '대북 무인기 침투 사건'과 관련해 "비록 우리 정부의 의도는 아니지만, 일부의 무책임하고 무모한 행동으로 불필요한 군사적 긴장이 유발된 데 대해 북측에 유감의 뜻을 표한다"고 밝혔습니다.

강 실장은 다만 이 대통령의 해당 발언이 대북 특사를 보내기 위한 것이라는 등 일각의 해석에 대해선 사실이 아니라고 선을 그었습니다.

그는 "(이 대통령의 유감 표명과 관련해) '기획설', '대북 특사(파견)설' 등의 얘기가 많더라"며 "다 사실무근이며 그런 준비도, 기획도 하지 않았다. 수사 결과를 보고 받고 '이런 일이 있으면 되겠느냐'고 생각한 것"이라고 설명했습니다.

전날 김여정 북한 노동당 중앙위원회 부장이 이 대통령의 유감 표명에 대해 담화를 내고 긍정적인 반응을 한 데 대한 평가를 해달라는 이어진 질문엔 "평가하지 않겠다. (평가하는 것이) 적절하지 않다"고 말했습니다.

(사진=연합뉴스)
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