청와대 "2차 추경은 앞선 얘기…정부안서 증액하면 빚내야 해 경계"

▲ 강훈식 비서실장과 김용범 정책실장이 7일 청와대에서 열린 중동상황 관련 기자간담회에서 발언하고 있다.

청와대는 오늘(7일) 일각에서 언급되는 '2차 추가경정예산(추경)' 편성 가능성에 "지금 단계에서는 너무 앞서 나간 얘기"라고 일단 선을 그었습니다.김용범 청와대 정책실장은 이날 청와대 브리핑에서 "1차 추경안을 신속히 심의하고 확정하는 게 최우선"이라며 이같이 말했습니다.그는 현재 국회 심의 중인 26조 2천억 원 규모 추경안에 대해 "직접적으로 3개월간, 간접적으로 6개월간 대응할 수준을 상정하고 긴급 편성한 것"이라며 "이후 상황은 현 추경을 충실히 집행한 후 고려할 문제"라고 설명했습니다.중동 전황에 따라 석유 최고가격제의 지속 여부 등 변수가 많은 만큼 현시점에서 가능성을 언급하기는 이르다는 취지입니다.국회 심의 단계에서 추경 규모가 증액될 가능성에도 부정적인 입장을 내비쳤습니다.강훈식 대통령 비서실장은 "이번 추경 중 1조 원은 국채를 상환하는 데 쓰는 것으로 돼 있다"며 "빚을 갚아나가는 것이 포함된 예산안인데, (추경 규모를) 더 늘리면 빚을 내야 하는 것이라 경계하고 있다"고 언급했습니다.김 실장도 "기본적으로 큰 틀에서 정부 제출안과 크게 변화 없는 선에서 심의됐으면 한다"고 말했습니다.김 실장은 추경안 중 나프타 가격 상승과 관련해 민간 업자에 약 50% 가격 보조를 해줄 수 있게 4천800억 원이 반영돼 있다며 "국회에서 그 비율을 높여주자는 여당 제안이 있는데, 추경 논의 과정에서 반영될 수 있다"고 전했습니다.추경으로 인한 물가 상승 압력에는 "유가의 화학제품 (가격) 비중을 고려할 때 물가는 당연히 오를 것이고, 어느 정도는 불가피하다"며 "최고가격제 등 여러 방법을 통해 상승 억제 노력을 하겠다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)