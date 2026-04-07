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영장 기각되자 또 절도…차량 훔쳐 무면허 운전한 10대들

유영규 기자
작성 2026.04.07 13:30 조회수
영장 기각되자 또 절도…차량 훔쳐 무면허 운전한 10대들
▲ 경찰

아파트 지하 주차장에 주차된 차량을 훔쳐 무면허 운전을 한 10대 4명이 경찰에 붙잡혔습니다.

경기 부천 원미경찰서는 특수절도와 도로교통법상 무면허운전 등 혐의로 A(18) 군 등 2명을 구속하고, B(18) 군 등 2명을 불구속 입건해 수사 중이라고 오늘(7일) 밝혔습니다.

이들은 지난달 19일 오전 7시 부천시 소사구 한 아파트 지하 주차장에 주차된 소렌토 차량을 훔쳐 무면허 상태로 운전한 혐의를 받고 있습니다.

차주 신고를 받은 경찰은 같은 날 오후 B 군 등 2명을 먼저 검거하고, 지난 4일 A 군 등 나머지 2명도 차례로 붙잡았습니다.

경찰은 이들 중 먼저 검거한 B 군 등 2명에 대해 구속영장을 신청했으나, 검찰 단계에서 소년범 교화를 이유로 기각됐습니다.

이에 따라 석방된 B 군은 A 군 등과 함께 또 다른 절도 범행을 벌이다가 전날 다시 검거됐습니다.

또 이들 중 1명은 같은 혐의로 소년교도소에 수감됐다가 지난해 말 출소해 재차 범행한 것으로 전해졌습니다.

경찰 관계자는 "이들의 여죄가 있는 것으로 보고 수사하고 있다"고 말했습니다.

(사진=게티이미지뱅크 제공, 연합뉴스)
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