전한길, 국민의힘 탈당…"시민단체 창설하겠다"

▲ 전 한국사 강사 전한길씨가 2월 27일 동작구 서울경찰청 형사기동대에 피의자 신분으로 조사를 받기 위해 들어가며 발언하고 있다.

유튜버 전한길(본명 전유관)씨가 지난 5일 국민의힘을 탈당했습니다.전 씨는 오늘(7일) 자신의 유튜브 채널에서 "최근 당의 행보를 지켜보며 진정한 보수정당으로서의 정체성에 깊은 회의감을 느꼈다"고 말했습니다.전 씨는 지난해 6월 국민의힘에 입당한 바 있습니다.윤석열 전 대통령 탄핵을 반대해온 전 씨는 지난해 8월 당 대표 선출 전당대회 등에서 영향력을 행사하기도 했고, 이후 당내 논란의 중심에 섰습니다.탈당을 선언한 전 씨는 "제도권 내에서의 싸움은 이미 승산이 없다"며 "부정선거 의혹이 해소되지 않고 저들이 시스템을 장악한 이상, 지방선거도 의미 없고 새롭게 창당을 하든 몇 석을 더 얻든 이 거대한 흐름을 바꿀 수 없단 결론에 도달했다"고 말했습니다.그러면서 "미국의 적극적 개입 없인 자유대한민국을 되찾을 수 없다. 우리끼리의 싸움을 멈추고 미국의 힘을 빌려 이 나라의 공산화를 막아내는데 모든 것을 걸어야 한다"며 '한미동맹단'이라는 시민단체를 창설한다고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)