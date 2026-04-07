뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

반려인들 앞 "손가락 꾹꾹"…수의사가 직접 방문까지

유영수 기자
작성 2026.04.07 12:32 조회수
PIP 닫기
<앵커>

반려동물 인구 1천500만 시대를 맞아서 경기도 용인시가 다양한 정책을 마련했습니다. 반려동물 심폐소생술을 교육하고, 찾아가는 동물 병원 서비스도 운영하고 있습니다.

유영수 기자입니다.

<기자>

반려인들이 전문 강사의 반려동물 응급 상황 대처 방법을 진지한 표정으로 듣고 있습니다.

경기도 용인시 수지구 보건소가 마련한 반려동물 심폐소생술 교육 프로그램입니다.

[손상철/국제구명구급협회 한국본부 대표 : (사람과) 똑같이 소형견인 경우에는 손가락으로 하고, 중형견인 경우에는 한 손으로도 할 수 있어요.]

올해 2월부터 매월 한 차례 진행하는 교육은 하루도 안돼 신청 마감이 될 정도로 인기가 높습니다.

[김봉선/경기도 용인시 수지동 : 심폐 소생술 할 때 코에, 입에 숨을 불어넣는 것, 사이즈만 다를 뿐이지, 제가 조금만 더 노력한다면 더 잘할 수 있을 것 같습니다.]

용인시는 또 올해부터 수의사가 직접 가정을 방문해 검진과 진료를 제공하는 찾아가는 반려동물 서비스 지원사업도 시작했습니다.

70세 이상 고령자나 중증 장애인, 저소득층 등 취약 계층이 대상입니다.

[이영순/경기도 용인시 상갈동 : 비용적인 부담이 많이 가니까 (병원에) 자주는 못 가고, 이렇게 와서 한 번씩 봐주시면 저야 너무 감사하고, 감사하고 감사하죠.]

용인시는 반려동물 의료와 돌봄은 물론, 장례비용과 종합 건강검진비용도 지원하고 있습니다.

[김양수 팀장/용인시청 반려동물문화팀 : 문제가 있다면 관련 동물 병원에 안내를 해주면, 저희가 16만 원 범위 내에서 치료하는 (사업입니다.)]

용인시는 이외에도 지난달부터 동물등록제 비용 지원사업도 진행하고 있다고 밝혔습니다.

(영상취재 : 인필성)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
유영수 기자 사진
유영수 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지