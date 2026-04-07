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"돈 보냈어요" 통장엔 0원…택시도 편의점도 속았다

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작성 2026.04.07 12:29 조회수
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<앵커>

계좌 이체로 결제할 때 실제 돈이 들어왔는지 제대로 확인하지 않는다는 점을 노려 사기 행각을 벌인 30대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다. 자신의 계좌로 돈을 보내고, 수취인 명만 바꿔 보여주는 간단한 수법이었습니다.

UBC 배대원 기자입니다.

<기자>

야심한 시각, 택시 기사와 승객이 지구대로 들어섭니다.

30대 승객은 계좌이체로 택시비를 결제하겠다며 이체 화면을 보여줬습니다.

화면에는 택시기사 이름이 적혀 있었지만 실제 입금된 돈은 없었습니다.

자신의 다른 계좌로 돈을 보낸 뒤 수취인 명만 바꾼 사기였습니다.

[이승호/울산신정지구대 순경 : 조사 결과, 택시 기사 계좌가 아니라 본인 계좌에 입금하면서 수취인 이름만 택시 기사의 이름으로 바꿔 속이는 수법이 확인됐습니다.]

울산 계좌 이체 결제 사기범 검거

택시 탑승 직전 남구의 한 편의점에서 이뤄진 범행도 들통났습니다.

경찰은 남성의 거래 내역에서 비슷한 방식의 거래 흔적이 발견되고, 다량의 담배를 소지한 점을 수상히 여겨 남성의 동선을 추적했습니다.

그 결과, 같은 수법으로 편의점에서 16만 원어치의 물건을 가로챈 사실이 확인됐습니다.

[편의점 종업원 : 솔직히 좀 당황스러웠죠. 보통 (계좌이체 화면) 확인하고 했을 때는 문제가 없었는데 갑자기 이런 일이 생기니까. 안 잡혔으면 어떻게 했어야 됐을지부터….]

경찰은 남성을 사기 혐의로 붙잡아 여죄를 수사하는 한편 계좌이체로 돈을 받을 경우 실제 입금이 이뤄졌는지 확인해 줄 것을 당부했습니다.

(영상취재 : 최학순 UBC)

UBC 배대원
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