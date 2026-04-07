[12뉴스] 오늘의 주요뉴스

1. 반도체 호황에 힘입어 삼성전자가 국내 기업 역사상 분기기준 역대 최대 실적을 냈습니다. 삼성전자는 올 1분기 영업이익 57조를 기록해 지난해 연간 실적까지 뛰어넘으며 유례없는 어닝 서프라이즈를 기록했습니다.



2. 중동 전쟁 여파로 국내 주유소 기름값이 연일 상승하면서, 서울지역 휘발유 평균 가격이 리터당 2천 원을 넘었습니다. 강훈식 대통령 비서실장은 원유와 나프타 확보를 위해 대통령 특사 자격으로 카자흐스타과 오만, 사우디아라비아를 방문합니다.



3. 트럼프 미 대통령이 우리 시간 내일(8일) 오전 9시까지인 이란과의 협상 시한을 거듭 확인하며 합의가 불발되면 이란 발전소와 다리를 초토화하겠다고 압박했습니다. 이란은 미국의 종전안을 거부하면서 휴전이 아닌 영구적인 종전만을 원한다고 밝혔습니다.



4. 대북 무인기 침투 사건에 처음으로 유감을 표명한 이재명 대통령의 발언에 대해 북한이 즉각 반응을 내놓았습니다. 북한 김여정 부장은 "김정은 국무위원장이 솔직하고 대범한 사람의 자세를 보여준 것이라고 평했다"고 전했습니다.