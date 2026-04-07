김재섭, 정원오 '공직선거법 위반' 고발…"여론조사 결과 왜곡"

▲ 국민의힘 김재섭 의원이 7일 종로구 서울경찰청 민원실 앞에서 더불어민주당 정원오 서울시장 예비후보에 대한 공직선거법 위반 관련 고발장 접수 전 발언하고 있다.

국민의힘 김재섭 의원은 오늘(7일) 더불어민주당 정원오 서울시장 예비후보를 공직선거법 위반 혐의로 경찰에 고발했습니다.김 의원은 오늘 서울경찰청에 고발장을 제출한 뒤 기자들과 만나 "정 후보 측은 최근 여론조사 결과를 왜곡해 홍보물을 제작·유포했다"고 말했습니다.장예찬 전 여의도연구원 부원장이 최근 공직선거법 위반 혐의 파기환송심 선고 공판에서 피선거권 박탈형인 벌금 150만 원을 선고받은 것을 거론해 "장예찬이 유죄라면, 정원오 역시 유죄"라며 "정 후보는 지금이라도 후보직에서 사퇴해 서울시민에게 속죄하라"라고 했습니다.앞서 정 후보 측은 민주당 지지층 내 후보 적합도와 관련해 여론조사 기관 3곳의 조사 결과를 모아 홍보물을 제작했습니다.이에 민주당 박주민 서울시장 예비후보는 "여론조사 결과를 임의로 가공했다"며 공직선거법 위반이라고 주장했으나, 정 후보 측은 "원 데이터 수치에 기반해 백분율로 정확히 재환산한 것"이라고 반박했습니다.(사진=연합뉴스)