김재섭, 정원오 '공직선거법 위반' 고발…"여론조사 결과 왜곡"

▲ 국민의힘 김재섭 의원이 7일 종로구 서울경찰청 민원실 앞에서 더불어민주당 정원오 서울시장 예비후보에 대한 공직선거법 위반 관련 고발장 접수 전 발언하고 있다.
국민의힘 김재섭 의원은 오늘(7일) 더불어민주당 정원오 서울시장 예비후보를 공직선거법 위반 혐의로 경찰에 고발했습니다.
김 의원은 오늘 서울경찰청에 고발장을 제출한 뒤 기자들과 만나 "정 후보 측은 최근 여론조사 결과를 왜곡해 홍보물을 제작·유포했다"고 말했습니다.
장예찬 전 여의도연구원 부원장이 최근 공직선거법 위반 혐의 파기환송심 선고 공판에서 피선거권 박탈형인 벌금 150만 원을 선고받은 것을 거론해 "장예찬이 유죄라면, 정원오 역시 유죄"라며 "정 후보는 지금이라도 후보직에서 사퇴해 서울시민에게 속죄하라"라고 했습니다.
앞서 정 후보 측은 민주당 지지층 내 후보 적합도와 관련해 여론조사 기관 3곳의 조사 결과를 모아 홍보물을 제작했습니다.
이에 민주당 박주민 서울시장 예비후보는 "여론조사 결과를 임의로 가공했다"며 공직선거법 위반이라고 주장했으나, 정 후보 측은 "원 데이터 수치에 기반해 백분율로 정확히 재환산한 것"이라고 반박했습니다.
(사진=연합뉴스)
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