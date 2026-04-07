내일부터 공영주차장 5부제인데…대상 주차장 알아서 검색해야

▲ 공공기관이 운영하는 공영주차장 5부제 시행을 하루 앞둔 7일 경기도 수원시 장안동공영주차장에 안내 현수막이 걸려 있다.

8일부터 지방자치단체 등 공공기관이 운영하는 공영주차장 출입에 '승용차 5부제'가 적용됩니다.8일은 수요일로 차 번호 끝자리가 3번 또는 8번이면 공영주차장을 이용할 수 없습니다.공영주차장 5부제는 공공기관 공용 또는 임직원 승용차뿐 아니라 원칙적으로 모든 승용차에 적용됩니다.경차와 하이브리드차도 대상입니다.다만 국가유공자와 장애인(동승 포함) 차량, 임산부와 미취학 유아 동승 차량, 전기차와 수소차, 의료·소방 등 특수 목적 차량, 주차장 출입이 불가피하다고 공공기관장이 인정하는 차량은 예외입니다.모든 주차장에 5부제가 시행되는 것은 아니고, 제외되는 주차장도 있습니다.서울의 경우 75개 공영주차장에 5부제를 시행하고 전통시장과 가깝거나 주요 상권 또는 주택가에 있는 33곳은 하지 않습니다.이용하려는 공영주차장이 5부제 대상인지는 알아서 일일이 확인해야 합니다.기후부조차 5부제 시행 하루 전인 오늘(7일)까지 공공기관들로부터 5부제를 시행할 주차장과 시행하지 않을 주차장 목록을 다 받지 못한 상태입니다.기후부 측은 네이버나 카카오 등 플랫폼 업체가 제공하는 지도에 5부제 시행 정보를 반영하라고 공공기관에 지침을 내렸다고 밝혔습니다.문제는 플랫폼 업체의 지도 정보를 공공기관이 쉽게 수정할 수 있지 않다는 데 있습니다.한 지자체 시설관리공단 관계자는 통화에서 "네이버와 카카오 지도에 5부제 시행 정보를 반영하려고 (플랫폼에 주차장 정보를 제공하는) 업체 측에 요청한 상황"이라면서 "주차장 운영자라고 (지도의) 정보를 쉽게 수정할 수 있지 않으며 플랫폼 업체들도 정보를 수정하는 데 시간이 걸린다고 한다"고 설명했습니다.실제 네이버나 카카오 지도에서는 아직 5부제 시행 여부 정보가 확인되지 않습니다.이에 서울의 경우 서울시 시설관리공단 홈페이지에 올라온 목록을 보거나 '서울시 주차정보안내시스템'(parking.seoul.go.kr)에서 개별 주차장을 검색해 정보를 확인해야 5부제 시행 여부를 알 수 있습니다.기후부 관계자는 "5부제 시행 주차장 목록을 수합하고 있지만 물리적으로 시간이 걸린다"면서 "국민들도 이용하려는 주차장을 검색해보는 것이 더 편리할 것"이라고 했습니다.(사진=연합뉴스)