'성난 사람들2' 감독 "송강호에 거절 당했지만, 윤여정이 설득해 출연"

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넷플릭스 시리즈 '성난 사람들'(BEEF) 시즌2를 연출한 이성진 감독이 송강호 캐스팅의 비화를 밝혔다.7일 오전 화상으로 국내 취재진과 만난 이성진 감독은 시즌2의 이야기를 구상하게 된 과정에 대해 "이번 시즌에 훨씬 더 많은 한국을 담고 싶다는 생각을 갖고 있었다. 실제로 제 삶에서 한국의 존재감이 커졌기 때문이었다"고 운을 뗐다.이어 "한국에 올 기회들이 많이 생겼다. 방탄소년단 RM의 뮤직비디오를 찍기도 했고, 한국 상류층들의 삶을 엿보고 함께 할 수 있는 기회도 있었다. 시즌1 성공 이후에 K팝 아이돌이나 재벌들과 어울려보면서 그 세계가 매혹적이란 생각이 들었다. 그런 부분들과 한국적인 부분들을 시즌2에 담아내고 싶어서 오스틴이란 캐릭터에 녹여냈다"고 설명했다.이성진 감독은 "그렇게 된 김에 최고 수준으로 목표를 잡자고 생각했고, 한국 뿐만 아니라 지구상 가장 위대한 배우들인 윤여정, 송강호 선생님을 캐스팅해보자 마음 먹었다. 솔직히 송강호 배우는 대본을 보고 '나와 잘 어울리는 역인지 잘 모르겠다'고 하시면서 정중하게 거절하셨다. 속상한 마음으로 윤여정 선생님께 '죄송하다. 송강호 선배님께서 안 하신다고 한다' 했더니 윤여정 선생님께서 바로 송강호 배우님께 연락해서 '당신 송강호잖아. 한국 최고의 배우인데 당신은 할 수 있어'라고 설득해 주셨다. 너무 감사한 마음을 가지고 있다"고 캐스팅에 도움을 준 윤여정에게 고마움을 전했다.두 배우와의 촬영 후기도 전했다. 이성진 감독은 "서울의 한 빌딩에서 두 분이 함께 등장하는 장면을 촬영했다. 이 장면은 3부에 나온다. 이 순간이 내 커리어의 하이라이트라고 생각한다. 그때 봉준호 감독님께서 촬영 현장을 깜짝 방문해주셨다. 모니터로 촬영 장면을 보시더니 "이거 프레임 이렇게 찍을 거예요? 확실해요?라고 하시더라. 제 커리어에서 가장 멋진 순간이었다"고 회상했다.한국계 미국인인 이성진 감독은 초등학교까지 한국에서 다녔고 이후 미국으로 이민갔다. 한국인의 정체성이 담긴 '성난 사람들' 시즌1으로 미국 골든글로브와 프라임타임 에미상 작품상을 수상하며 미국 평단의 스포트라이트를 받았다.3년 만에 공개하는 시즌2는 시즌1보다 깊고 확장된 이야기로 시청자들과 만난다. 이성진 감독은 "시즌2는 시작할 때 젊고 어린, 사랑에 빠진 남녀, 조금은 기간이 지난 나이가 있는 남녀, 두 커플의 대결로 시작된다. 그걸 풀어가면서 사랑 뿐 아니라 삶의 여러 단계를 보여준다. 극 중 네 커플이 나오는데 각각 봄, 여름, 가을, 겨울 다른 계절을 대표한다. 이 커플들이 변화해가는 모습을 통해 삶의 여러 단계를 볼 수 있다. 2026년 오늘 날 무언가를 쓸 때 자본주의나 계층간 갈등 같은 우리 앞에 두드러진 주제를 빼놓고 쓸 수 없다 생각한다. 그런 부분을 풀어갔고 마땅히 탐구해야할 주제들이다"라고 시즌2의 밑그림을 공개했다.'성난 사람들' 시즌2는 특권층이 모인 컨트리클럽에서 한 젊은 커플이 상사와 그의 아내의 충격적인 다툼을 목격한 뒤, 두 커플과 클럽의 주인인 한국인 억만장자 간에 회유와 압박이 오가는 치열한 수싸움이 펼쳐지는 이야기다. 오스카 아이작, 캐리 멀리건 등 할리우드 최고의 배우들이 출연하며, 윤여정과 송강호도 출연한다. 특히 송강호가 미국 작품에 출연하는 것은 이번이 처음이다.'성난 사람들' 시즌2는 오는 16일 넷플릭스를 통해 만나볼 수 있다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)