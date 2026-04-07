또 무너진 응급 이송…대구 임신부 이송 지연에 쌍둥이 1명 숨져

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대구에서 조산 증세를 보인 쌍둥이 임신부가 이송 병원을 찾지 못해 4시간가량을 헤매다 끝내 아이 한 명을 잃고 다른 한 명도 중태에 빠진 사실이 뒤늦게 알려졌습니다.지역 내 고위험 분만 인프라 부족과 응급의료 이송 체계의 한계가 복합적으로 드러났다는 지적이 나옵니다.오늘(7일) 대구시와 소방 당국 등에 따르면 지난 2월 28일 대구 한 호텔에 머물던 임신 28주 차 미국 국적 산모가 복통과 함께 조산 징후를 보였습니다.남편은 인근 산부인과에 연락했지만, 진료 이력이 없다는 이유 등으로 대학병원 방문을 권유받았고, 이후 증상이 악화하자 다음 날 새벽 119에 신고했습니다.구급대가 현장에 도착해 산모를 구급차에 태웠지만, 대구 지역 대형 병원 7곳이 산부인과 전문의 부재나 신생아 중환자실 병상 부족 등을 이유로 수용이 어렵다고 밝힌 것으로 전해졌습니다.결국 남편이 직접 차량을 운전해 수도권 병원으로 이동하기로 결정했고, 이동 중에도 119과 연락을 이어가며 이송 가능 병원을 찾았습니다.혼선은 이동 과정에서도 이어졌습니다.경북 구미 선산 나들목에서 119구급대를 만났지만, 환자 정보 전달과 이송 방향을 둘러싼 혼란으로 시간이 지체됐고, 이후 충북 음성 감곡나들목에서 다시 119구급차를 만나서야 분당서울대병원으로 이송이 이뤄졌습니다.당시 임신부는 이미 양수가 터지고 혈압 저하가 나타난 상태로 기록됐습니다.신고 약 4시간 만에 임신부는 병원에 도착해 응급 제왕절개 수술을 받았습니다.쌍둥이 중 한 명은 저산소 혈증으로 출생 직후 숨졌고, 다른 한 명은 뇌 손상을 입어 치료를 받는 것으로 알려졌습니다.산모는 생명에 지장이 없는 상태입니다.이번 사례를 두고 응급환자 수용 거부와 지역 간 의료 격차 문제가 다시 도마 위에 올랐습니다.의료계에서는 고위험 산모를 수용할 수 있는 시설과 인력이 제한적인 상황에서 병원들이 의료사고에 따른 법적 책임 부담을 우려해 환자 수용을 꺼리는 구조적 문제가 있다고 지적합니다.동시에 초기 이송 단계에서의 대응 체계 역시 개선이 필요하다는 목소리도 나옵니다.앞서 대구에서는 지난 2023년 10대 응급환자가 병원을 전전한다 숨진, 이른바 '응급실 뺑뺑이' 사망사건 이후 이송 지연과 수용 거부 문제를 해소하기 위한 '책임형 응급의료 체계'가 도입된 바 있습니다.그러나 이번에도 병원 수용 지연과 이송 혼선이 반복되면서 당시 도입된 응급의료 체계가 현장에서 제대로 작동하지 못해 119 중심 병원 지정·수용 체계가 사실상 무력화된 것 아니냐는 비판이 제기됩니다.보건당국 관계자는 "응급실 미수용 문제를 엄중히 인식하고 있다"라며 "이송 체계 개선 시범 사업을 보완해 전국 확대를 추진할 계획"이라고 밝혔습니다.유족 측은 국가 등을 상대로 법적 대응을 검토 중인 것으로 전해졌습니다.(사진=연합뉴스)