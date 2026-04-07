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[자막뉴스] "진정한 보수정당 맞냐" 전한길 국민의힘 탈당…이제 뭐하나 봤더니

이현영 기자
작성 2026.04.07 13:43 조회수
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극우 유튜버 전한길 씨가 국민의힘을 탈당했습니다.

전 씨는 어제(6일) 자신의 유튜브 채널 '전한길뉴스'를 통해 지난 5일 자로 국민의힘 탈당 신고를 마쳤다고 발표했습니다.

[전한길/극우 유튜버 : 국민의힘을 끝까지 믿고 싶었습니다. 그러나 최근 그들의 행보를 보면 과연 진정한 보수 정당인지 깊은 의구심을 지울 수가 없습니다.]

전 씨는 여전히 부정선거 음모론에 대한 주장도 이어갔습니다.

"부정선거 의혹이 해소되지 않은 상황에서 이재명 정부와 더불어민주당이 국가 시스템을 장악한 상태에서는, 다가오는 지방선거나 원외 정당의 의석 확보가 아무런 의미가 없다"고 주장했습니다.

전 씨는 한미동맹의 극단적 강화가 해답이라고 주장했습니다.

그러면서 "미국의 적극적인 개입 없이는 자유대한민국을 되찾을 수 없다"며 과거 홍콩의 민주화 시위 사례를 본뜬 이른바 '우산 혁명'을 일으켜야 한다고도 했습니다.

태극기와 성조기를 들고 혁명을 일으켜야 한다는 주장인데, 구체적인 행동을 위해 전 씨는 '한미동맹단'이라는 단체를 직접 창설했다고 밝혔습니다.

이 단체는 오는 11일부터 매주 토요일, 경기도 평택의 주한미군기지인 캠프 험프리스 앞에서 정기적인 시위를 이어갈 예정이라고 덧붙였습니다.

(취재: 이현영/ 영상편집: 최강산/ 디자인: 양혜민/ 제작: 디지털뉴스부)
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