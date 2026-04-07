[정치쇼] 여야 군사전문가 부승찬·유용원 입 모아 "전쟁 장기화 될 듯"

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"전쟁의 목표를 상실했다 보여, 조심스레 장기전 예측""이란 입장? 호르무즈 해협을 주는 순간 완전한 먹잇감이 되는 것""받기 어려운 호르무즈 개방과 배상 문제로 전쟁은 장기화될 수밖에""트럼프 최후통첩 계속 바뀌니 이란도 받아들이기 어려운 국면으로""최대 압박을 가해보겠다는 트럼프의 전략이 이란에게 전혀 안 먹혀""지형적 유리함과 감시 자산의 발전이 조종사 구출 성공 확률을 높였다""조종사가 포로가 된다면 미국의 전쟁 의지가 말살되고 여론 감당 불가""제공권이 장악된 상태였기에 적진 한복판에서도 구출 작전이 가능했다""주한미군 숫자를 부풀리는 것은 협상의 기술자다운 트럼프의 발언""유럽과 중동이 안도와주니 동맹인 한일이 나서라는 게 트럼프 뜻""큰 전쟁은 항공모함과 같아서 방향을 쉽게 틀기 어렵고 시간이 걸린다""이란도 이번에 호르무즈 해협의 효능과 약발이 크다는 것을 새롭게 깨달아""양국 입장 차이가 너무 커서 소강 상태는 몰라도 종전은 쉽지 않을 것""트럼프의 원색적인 표현은 협상이 풀리지 않는 것에 대한 초조함 발로""조종사 한 명을 구하기 위해 항공기 155대를 동원할 수 있는 것은 미국뿐""보병이 메고 다니는 휴대용 대공 미사일은 스텔스기로도도 다 없앨 수 없어""사막의 베트콩처럼 지하에 숨어 있다 오토바이 타고 나타나.. 위협적""뒤끝 있는 트럼프의 성향상 전쟁 후 방위비 분담금 등 청구서가 올 수 있다""핵추진 잠수함과 원자력협정 등 우리도 원하는 게 있기에 고도의 소통 필요"[SBS 김태현의 정치쇼]