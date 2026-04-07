[자막뉴스] 애들 앉혀놓고 바이든 욕 '동심파괴'…"내 사인은 3천500만 원짜리" 자랑

현지시간 6일, 미 백악관 남쪽 잔디밭 사우스론에서는 1878년부터 이어져 온 전통적인 '부활절 달걀 굴리기' 행사가 열렸습니다.



부활절을 맞아 대통령 부부가 어린이들과 소통하며 친근한 이미지를 쌓는 상징적인 자리였지만, 트럼프 대통령은 이 자리에서도 상대 진영을 향한 정치적 공세를 멈추지 않았습니다.



트럼프 대통령은 사인을 요청하는 아이들에게 둘러싸여 농담을 건네던 중, 자신의 사인 가치를 한껏 치켜세웠습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : "오늘 밤 이 사인을 이베이(경매 사이트)에 올리면 2만 5천 달러에 팔 수 있을 거야."]



그러면서 아이들에게 조 바이든 전 대통령을 겨냥한 발언을 내놨습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : "바이든은 자동 서명기(오토펜)를 썼어. 어딜 가든 기계를 달고 다녔어. 조 바이든은 직접 서명을 안 했어. 자기 이름을 쓸 능력이 안 돼서 커다란 기계를 끌고 다닌 거야. 그게 바로 '오토펜'이야."]



아이들에게 바이든 전 대통령이 스스로 서명을 할 수 없어서 자동 서명기를 썼다며 바이든 전 대통령의 인지 능력 저하 의혹을 끄집어낸 겁니다.



그러면서 "서류를 기계로 결재하는 것이 좋아 보이지 않는다"며 아이들 앞에서 전임 대통령을 깎아내렸습니다.



또한, 멜라니아 여사가 누구냐고 묻는 아이의 질문에는 "할리우드에서 온 영화 스타"라고 답해 눈길을 끌었습니다.



이는 최근 멜라니아 여사의 행보를 담아 흥행 중인 다큐멘터리를 의식한 발언으로 풀이됩니다.



행사장에서는 트럼프의 3선을 지지하는 "4년 더"라는 구호가 울려 퍼지기도 했습니다.



(취재: 이현영/ 영상편집: 서병욱/ 디자인: 이정주/ 제작: 디지털뉴스부)