뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[자막뉴스] 애들 앉혀놓고 바이든 욕 '동심파괴'…"내 사인은 3천500만 원짜리" 자랑

이현영 기자
작성 2026.04.07 14:23 조회수
PIP 닫기
현지시간 6일, 미 백악관 남쪽 잔디밭 사우스론에서는 1878년부터 이어져 온 전통적인 '부활절 달걀 굴리기' 행사가 열렸습니다.

부활절을 맞아 대통령 부부가 어린이들과 소통하며 친근한 이미지를 쌓는 상징적인 자리였지만, 트럼프 대통령은 이 자리에서도 상대 진영을 향한 정치적 공세를 멈추지 않았습니다.

트럼프 대통령은 사인을 요청하는 아이들에게 둘러싸여 농담을 건네던 중, 자신의 사인 가치를 한껏 치켜세웠습니다.

[도널드 트럼프/미국 대통령 : "오늘 밤 이 사인을 이베이(경매 사이트)에 올리면 2만 5천 달러에 팔 수 있을 거야."]

그러면서 아이들에게 조 바이든 전 대통령을 겨냥한 발언을 내놨습니다.

[도널드 트럼프/미국 대통령 : "바이든은 자동 서명기(오토펜)를 썼어. 어딜 가든 기계를 달고 다녔어. 조 바이든은 직접 서명을 안 했어. 자기 이름을 쓸 능력이 안 돼서 커다란 기계를 끌고 다닌 거야. 그게 바로 '오토펜'이야."]

아이들에게 바이든 전 대통령이 스스로 서명을 할 수 없어서 자동 서명기를 썼다며 바이든 전 대통령의 인지 능력 저하 의혹을 끄집어낸 겁니다.

그러면서 "서류를 기계로 결재하는 것이 좋아 보이지 않는다"며 아이들 앞에서 전임 대통령을 깎아내렸습니다.

또한, 멜라니아 여사가 누구냐고 묻는 아이의 질문에는 "할리우드에서 온 영화 스타"라고 답해 눈길을 끌었습니다.

이는 최근 멜라니아 여사의 행보를 담아 흥행 중인 다큐멘터리를 의식한 발언으로 풀이됩니다.

행사장에서는 트럼프의 3선을 지지하는 "4년 더"라는 구호가 울려 퍼지기도 했습니다.

(취재: 이현영/ 영상편집: 서병욱/ 디자인: 이정주/ 제작: 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
이현영 기자 사진
이현영 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지