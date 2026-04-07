손흥민, 'MLS 최초 전반 4도움' 활약에 시즌 첫 '라운드 베스트11' 선정

▲ 2026 MLS 6라운드 배스틉11

미국프로축구 메이저리그(MLS) 역사상 최초로 전반에만 4도움을 기록한 LA FC 손흥민이 올 시즌 처음으로 라운드 베스트11에 뽑혔습니다.손흥민은 MLS 사무국이 발표한 2026시즌 MLS 6라운드 베스트11에서 공격수 한자리를 꿰찼습니다.MLS가 '팀 오브 더 매치데이'(Team of the Matchday)라는 이름으로 선정하는 라운드 베스트11에 올 시즌 손흥민이 포함된 것은 처음입니다.이번 6라운드에서 손흥민의 활약은 눈부셨습니다.손흥민은 지난 5일 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA)의 BMO 스타디움에서 열린 올랜도 시티와의 홈 경기에 선발 출전해 57분을 뛰면서 전반에만 무려 네 개의 도움을 기록하며 LA FC의 6대 0 대승을 이끌었습니다.전반 20분과 23분, 28분에 드니 부앙가의 해트트릭을 돕고 전반 39분 세르지 팔렌시아의 추가 골까지 배달했습니다.0대 0으로 맞서 있던 전반 7분 날카로운 크로스로 상대 수비수 다비드 브레칼로의 자책골을 유도하는 등 LA FC의 전반 5득점에 모두 관여했습니다.손흥민이 한 경기에서 4도움을 기록한 것은 프로 데뷔 후 처음입니다.게다가 MLS 역사에서 전반 또는 후반 45분 동안 4도움 이상을 올린 선수는 '축구의 신' 리오넬 메시(인터 마이애미)에 이어 손흥민이 두 번째일 정도로 값진 기록입니다.메시는 후반에만 5도움을 기록했습니다.3-4-3 포메이션으로 선정된 6라운드 베스트11에서 손흥민은 팀 동료 부앙가가, 콜럼버스 크루의 웨삼 아부 알리와 함께 공격진을 구성했습니다.마크 도스 산토스 LAFC 감독은 6라운드 최우수 감독으로 이름을 올렸습니다.(사진=MLS SNS 캡처, 연합뉴스)