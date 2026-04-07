'죽음의 감옥' 부활에 2300억 투입…"누굴 가두려고?" 트럼프 구상 뭐길래 [자막뉴스]

트럼프 행정부가 60년 넘게 관광지로 운영돼 온 '알카트라즈' 교도소 복원 예산을 공식 편성하면서 논란입니다.



로이터 통신에 따르면 백악관은 2027 회계연도 예산안에 알카트라즈섬 교도소 복원 초기 비용으로 1억 5200만 달러, 우리 돈 약 2280억 원을 포함시켰습니다.



연방 교도소국이 이 예산을 토대로 알카트라즈를 '최첨단 보안 교정시설'로 재건하겠다는 구상입니다.



트럼프 대통령은 앞서 지난해 5월 소셜미디어를 통해 "미국에서 가장 무자비하고 폭력적인 범죄자들을 수용할 수 있도록 알카트라즈를 실질적으로 확장·재건하겠다"고 공언한 바 있습니다.



샌프란시스코만의 차가운 해수와 강한 조류를 활용한 '탈출 불가능한 감옥' 재건이 핵심 구상입니다.



1934년 개소한 알카트라즈는 한때 '미국에서 가장 철저한 감옥'으로 알려졌습니다.



전설적인 마피아 두목 알 카포네도 이곳을 거쳤는데 공식적으로 탈옥 성공 사례는 한 건도 없고 행방불명된 수감자 5명은 모두 익사한 것으로 추정됩니다.



알카트라즈는 다른 연방 교도소의 3배를 웃도는 천문학적 운영비를 더 버티지 못하고 1963년 폐쇄된 뒤 샌프란시스코를 대표하는 관광명소로 자리 잡았습니다.



트럼프 대통령의 알카트라즈 재건 계획에 의회 일부와 시민단체는 막대한 예산 낭비 등을 이유로 강하게 반발하고 있습니다.



백악관 예산안은 의회 승인을 거쳐야 하기 때문에 트럼프 행정부가 알카트라즈 재가동을 강행할 경우 의회와의 충돌은 불가피할 전망입니다.



(취재 : 신정은, 영상편집 : 김나온, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)