'개막 4연승' FC서울 김기동 '이달의 감독상' 수상

▲ 김기동 FC서울 감독

프로축구 K리그1 FC서울의 구단 사상 첫 개막 4연승을 지휘한 김기동 감독이 2026시즌 첫 '이달의 감독'으로 선정됐습니다.한국프로축구연맹은 2026시즌 2∼3월 'flex 이달의 감독상' 수상자로 김기동 감독을 선정했다고 발표했습니다.서울은 지난 2∼3월 열린 K리그1 4경기에서 모두 승리하며 파죽지세의 행보를 보였습니다.인천과 개막전 2대 1 승리를 시작으로 제주, 포항을 차례로 꺾은 서울은 광주FC전에서 5대 0 대승을 거두며 정점을 찍었습니다.서울은 이 기간 4전 전승과 함께 10득점 2실점이라는 압도적인 공수 밸런스를 과시했습니다.특히 개막 4연승은 서울 구단 역사상 최초의 기록입니다.김 감독은 개인 통산 5번째이자 서울 사령탑 부임 이후 두 번째로 이달의 감독상을 받았습니다.이 상을 포항 스틸러스 시절 세 차례(2019년 9월, 11월, 2020년 9월) 수상했고, 2024년 8월 서울에서 한 번 더 받았습니다.프로연맹은 올 시즌 이달의 감독상 선정 방식에 변화를 줬습니다.지난해까지는 기술연구그룹(TSG) 투표를 100% 반영에 수상자를 결정했으나, 올해부터는 성적을 기준으로 상위 5명의 감독을 후보로 추린 뒤 성적 기반의 정량 평가(70%)와 현장 기반의 정성 평가(30%)를 합산하는 방식으로 수상자를 가립니다.정량 평가에는 경기당 승점과 총 승점을 반영해 경기 수 편차에 따른 형평성을 고려합니다.경기 난도와, 홈·원정 등 경기 환경도 종합적으로 따져 평가 점수를 산출합니다.이어 조직력, 전술 완성도, 경기 상황 대처 능력을 TSG 기술위원들이 심사해 정성 평가를 합니다.김 감독은 울산 김현석, 수원 이정효, 수원FC 박건하, 부산 조성환 감독을 제치고 정량·정성 평가 모두에서 높은 점수를 얻어 수상자가 됐습니다.(사진=한국프로축구연맹 제공, 연합뉴스)