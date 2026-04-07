채원빈, '오늘도 매진했습니다'로 첫 로코 도전…"정말 열심히 준비했다"

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배우 채원빈이 '오늘도 매진했습니다'를 통해 로맨틱 코미디 장르에 도전하는 각오를 밝혔다.오는 22일(수) 첫 방송될 SBS 새 수목드라마 '오늘도 매진했습니다'(극본 진승희, 연출 안종연)는 완벽주의 농부 매튜 리(안효섭 분)와 완판주의 쇼호스트 담예진(채원빈 분)이 밤낮없이 얽히며 펼쳐지는 로맨틱 코미디 드라마다.극 중 채원빈은 방송만 했다 하면 완판 행진을 이어가는 열정 가득 탑 쇼호스트 담예진 역을 연기한다. 처음으로 로맨스 코미디 장르에 도전하게 된 채원빈은 "새로운 장르에 도전하게 되어서 긴장도 되지만 또 어떤 새로운 것들을 배우고 경험하게 될지 설렜다. 새로운 장르에 도전하는 만큼 정말 열심히 준비했다"며 당찬 각오를 드러냈다.'오늘도 매진했습니다'의 귀여운 매력과 따뜻함에 매료되었다는 채원빈은 "담예진은 정말 사랑스럽고 짠한 인물이다. 곁에 있으면 충분히 잘하고 있다고, 네가 자랑스럽다고 얘기해주고 싶다가도 어떨 땐 따끔하게 얘기해주고 싶기도 하다. 그런 모습이 제 자신 같기도, 친한 친구 같기도 해서 더 마음이 갔다"고 캐릭터에 대해 설명했다. 특히 포기를 모르는 강인한 담예진 캐릭터의 키워드를 '오뚝이'라 꼽으며 남다른 애정을 표하기도 했다.쇼호스트라는 전문적인 직업을 가진 담예진 캐릭터를 채원빈이 어떻게 그려낼지도 궁금하다. 실제로 쇼호스트가 방송하는 곳을 찾아가 실시간으로 견학까지 했다는 채원빈은 "정해진 대본을 숙지하는 게 아니라 직접 써보고 느낀 점들로 생방송을 해 나가시더라. 중간중간 댓글로 올라오는 질문들에 응답도 해주시는 것을 보고 정해진 시간 안에 많은 것을 소화해야 하는 일이라고 생각했다. 이 모습을 자연스럽게 보여드릴 수 있도록 디테일하게 신경을 썼던 것 같다"며 치열했던 준비 과정을 공개했다.마지막으로 채원빈은 "'오늘도 매진했습니다'는 바쁜 현대 사회에서 잠시 마음 편히 쉬어갈 작품이 되어줄 거라고 확신한다. 제가 작품을 준비하며 받았던 위로만큼 시청자분들께도 전달해 드리고 싶다는 마음으로 촬영했다"며 "웃기고, 귀엽고, 따뜻한 로코를 기대해달라"고 당부했다.채원빈이 그려낼 담예진 캐릭터의 다채로운 얼굴은 오는 22일(수) 밤 9시에 첫 방송되는 '오늘도 매진했습니다'에서 공개된다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)