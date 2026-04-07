"나중에 '형제갈비' 차리고파"…'틈만나면' 양세형X양세찬, 요식업 동업 계획 고백

개그맨 형제 양세형, 양세찬이 미래 동업 계획을 공개한다.



7일 방송될 SBS 예능 프로그램 '틈만 나면,'에서는 2MC 유재석, 유연석과 함께 '틈 친구'로 양세형, 양세찬이 출연해 가좌동 일대에서 웃음의 향연을 펼친다.



앞서 진행된 촬영에서 양세형, 양세찬은 뜻밖의 동업 의지를 드러냈다. 양세형은 한식 조리사 자격증 시험을 준비했을 정도로 음식에 진심인 미식가. 양세형이 맛집을 줄줄이 꿰며 전문가 포스를 내뿜자, 유연석은 "세찬이랑 둘이 요식업 해 본 적 있냐"라며 궁금해 했다.



이에 양세찬은 "형이 나중에 '형제갈비' 해 보자고 한 적 있다"라고 밝혔다. 그러자 양세형은 "산속에서 작게 숯불 돼지 갈빗집 하고 싶다"라며 구체적인 청사진까지 덧붙여, 개그 동료를 넘어 요식업 동업자까지 꿈꾸는 형제의 끈끈함을 자랑했다.



이와 함께 양세형은 '연예인 형제'의 장점을 공개했다. 유재석이 양세형, 양세찬 형제의 돈독한 모습에 "둘이 우애가 좋아"라며 흐뭇해 하자, 양세형은 "동생이랑 같은 직업이라 좋다. 동료한테 못 하는 얘기도 가족이니까 할 수 있다"라며 연예인 형제만이 누릴 수 있는 장점을 밝혀 부러움을 샀다. 이에 양세찬은 "옛날에는 너무 많이 싸워서, 엄마가 아예 글러브를 사 주기까지 했다"라고 너스레를 떨면서도 "지금은 서로 많이 의지한다"라며 각별한 우애를 드러냈다.



양세형, 양세찬의 찐 우애가 담길 '틈만 나면,'은 7일 화요일 밤 9시에 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)