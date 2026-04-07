한병도 "박상용 검사, 이성 잃고 정치행위…국조 후 특검 도입"

▲ 더불어민주당 한병도 원내대표

민주당 한병도 원내대표는 오늘(7일) 정성호 법무부 장관이 '쌍방울 대북 송금 사건'을 수사했던 박상용 검사의 직무를 정지한 것에 대해 "사필귀정"이라고 말했습니다.한 원내대표는 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 "박 검사는 연어 술파티, 허위 진술 유도, 형량 거래 정황이 드러났음에도 반성은커녕 뻔뻔한 태도를 보여왔다"며 이같이 밝혔습니다.그는 박 검사가 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사'에 출석해 증인 선서를 거부했다며 "오만방자한 정치검찰의 민낯을 적나라하게 보였다"고 지적했습니다.이어 "박 검사는 이성을 잃고 정치 행위를 하고 있다"며 "국민의힘은 이런 박 검사를 불러 별도 청문회를 개최한다고 한다. 언제까지 정치검찰을 비호할 것이냐"고 비판했습니다.그러면서 "민주당은 국정조사 이후 즉각 특검 도입으로 조작 기소 의혹을 먼지 한 톨 남기지 않고 모두 규명하겠다"고 강조했습니다.한 원내대표는 또 2차 종합 특별검사팀이 '쌍방울 대북 송금 사건 조작 기소 의혹'과 관련해 윤석열 정부 대통령실이 당시 검찰 수사에 개입하려 한 정황을 포착했다고 밝힌 것에 대해선 "국가권력을 총동원한 전대미문의 초대형 국정농단"이라고 말했습니다.이어 "모든 정황이 사실로 확정된다면 이는 대한민국 법치의 근간을 송두리째 뒤흔든 최악의 권력 사유화이자 국기문란으로 기록될 것"이라고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)