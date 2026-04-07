한병도 "박상용 검사, 이성 잃고 정치행위…국조 후 특검 도입"

▲ 더불어민주당 한병도 원내대표
민주당 한병도 원내대표는 오늘(7일) 정성호 법무부 장관이 '쌍방울 대북 송금 사건'을 수사했던 박상용 검사의 직무를 정지한 것에 대해 "사필귀정"이라고 말했습니다.
한 원내대표는 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 "박 검사는 연어 술파티, 허위 진술 유도, 형량 거래 정황이 드러났음에도 반성은커녕 뻔뻔한 태도를 보여왔다"며 이같이 밝혔습니다.
그는 박 검사가 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사'에 출석해 증인 선서를 거부했다며 "오만방자한 정치검찰의 민낯을 적나라하게 보였다"고 지적했습니다.
이어 "박 검사는 이성을 잃고 정치 행위를 하고 있다"며 "국민의힘은 이런 박 검사를 불러 별도 청문회를 개최한다고 한다. 언제까지 정치검찰을 비호할 것이냐"고 비판했습니다.
그러면서 "민주당은 국정조사 이후 즉각 특검 도입으로 조작 기소 의혹을 먼지 한 톨 남기지 않고 모두 규명하겠다"고 강조했습니다.
한 원내대표는 또 2차 종합 특별검사팀이 '쌍방울 대북 송금 사건 조작 기소 의혹'과 관련해 윤석열 정부 대통령실이 당시 검찰 수사에 개입하려 한 정황을 포착했다고 밝힌 것에 대해선 "국가권력을 총동원한 전대미문의 초대형 국정농단"이라고 말했습니다.
이어 "모든 정황이 사실로 확정된다면 이는 대한민국 법치의 근간을 송두리째 뒤흔든 최악의 권력 사유화이자 국기문란으로 기록될 것"이라고 덧붙였습니다.
(사진=연합뉴스)
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