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IMF 총재 "이제 모든 길은 더 높은 물가와 더 낮은 성장으로"

유영규 기자
작성 2026.04.07 10:29 조회수
IMF 총재 "이제 모든 길은 더 높은 물가와 더 낮은 성장으로"
▲ 크리스탈리나 게오르기에바 국제통화기금(IMF) 총재

크리스탈리나 게오르기에바 국제통화기금(IMF) 총재는 이란 전쟁으로 "이제 모든 길은 더 높은 물가와 더 낮은 성장으로 이어지고 있다"라고 밝혔습니다.

로이터 통신은 게오르기에바 총재가 자사와 인터뷰에서 이같이 밝혔다고 6일(현지 시각) 전했습니다.

게오르기에바 총재는 이란 전쟁이 없었다면 IMF가 올해 3.3%, 내년 3.2%인 세계 경제 성장률 전망치를 소폭 상향 조정할 것으로 예상했었다고 했습니다.

그는 글로벌 원유 공급이 약 13% 감소하고 원유·가스 선적 차질의 영향이 헬륨이나 비료 등 연관 산업으로 확산하고 있다고 지적했습니다.

그러면서 전쟁이 신속히 끝나고 이후 회복이 빠르게 이뤄지는 경우라도 세계 경제 성장률 전망치를 "상대적으로 소폭" 하향 조정하고, 인플레이션 전망치를 상향 조정하는 결과로 이어질 것이라고 밝혔습니다.

만일 전쟁이 장기화하면 인플레이션과 경제 성장에 미칠 영향은 더욱 커질 것이라고 덧붙였습니다.

IMF는 오는 14일 '세계 경제 전망'을 발표할 예정인데 다양한 시나리오를 제시할 것으로 보인다고 로이터는 관측했습니다.

게오르기에바 총재는 지정학적 긴장, 기술 발전, 기후 충격, 인구 구조 변화 등을 열거하고 "우리는 불확실성이 고조된 세계에 살고 있다"라고 지적했습니다.

그러면서 "이 모든 것은 우리가 이번 충격에서 회복한 후에도 다음 충격에 대비해 경계를 늦추지 말아야 한다는 것을 뜻한다"고 강조했습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
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