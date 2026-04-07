광주FC 유소년 학부모 "프로입단 대가 금전 요구"…연맹에 고발

▲ 광주축구전용구장

프로축구 K리그 광주FC가 유소년 선수 입단 및 이적 과정에서 금전을 요구했다는 의혹이 제기됐습니다.광주FC 산하 유소년팀에서 6년간 활동한 선수의 학부모 A 씨는 최근 한국프로축구연맹 청백리마당에 고발장을 제출했다고 오늘(7일) 밝혔습니다.A 씨는 구단 관계자들이 프로 호출(입단)과 이적을 조건으로 거액의 금전을 요구했다고 주장했습니다.고발장에 따르면 구단 스카우트가 "유소년 발전 기금 1억 원을 내면 프로팀으로 초빙할 수 있다"거나 "타 구단으로 이적하려면 훈련보상금 명목으로 6천만 원을 내야 한다"라는 취지의 제안을 했다고 A 씨는 전했습니다.A 씨는 "결국 이적을 위해 6천만 원을 냈다"라며 "훈련보상금 역시 객관적 산출 근거 없이 임의로 책정된 것"이라고 주장했습니다.또 해당 과정이 구단 수뇌부의 사전 인지 아래 이뤄졌다고 주장하며 관련 증거를 제출하겠다고 밝혔습니다.이에 대해 광주FC는 구단 누리집에 게시한 공식 의견문을 통해 "제기된 사안에 대해 사실관계 확인 절차를 진행 중"이라며 "금전과 선수 기회가 연결된 것처럼 비칠 수 있는 발언 여부를 엄중하게 보고 있다"라고 밝혔습니다.이어 "현재 조사위원회를 구성해 사실관계를 확인하고 있으며, 중간 확인된 사안에 대해서는 필요한 조치를 시작했다"라며 "해당 부장에 대해서는 직위 해제 조치를 했다"라고 설명했습니다.광주FC 경영본부장도 별도의 글을 통해 "광주FC는 돈을 받고 선수를 선발하는 구단이 아니다"며 "왜 이런 오해가 발생했는지, 과정에서 잘못된 판단이나 언행이 있었는지 끝까지 확인하겠다"라고 밝혔습니다.그는 "결과에 따라 책임질 부분은 책임지고 제도를 개선하겠다"라며 "유소년 운영과 선수 선발 절차 전반을 재점검하겠다"라고 덧붙였습니다.(사진=한국프로축구연맹 제공, 연합뉴스)