'하시4' 김지영, '동상이몽2' 합류…훈남 CEO 남편과의 달달 신혼 공개

'하트시그널4' 출신 크리에이터 김지영이 훈남 CEO 남편과의 달달한 신혼생활을 공개한다.



7일 방송되는 SBS '동상이몽 시즌2–너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 김지영-윤수영 부부의 설레는 신혼 일상이 방송 최초로 공개된다.



봄을 맞아 밝은 에너지의 새 운명부부가 '동상이몽2'에 등장했다. 연애프로그램 '하트시그널4'에서 '몰표녀'로 화제를 모았던 김지영이다. 현재는 크리에이터로 활약 중인 김지영은 한결같이 눈부신 미모로 '동상이몽2'에 첫 인사를 전했다.



김지영은 개인 유튜브 채널에서 공개한 결혼과 임신 소식으로 화제를 모았던 남편 윤수영의 정체도 전격 공개했다. 그는 국내 최초 독서 모임 커뮤니티의 CEO이자 '포브스 2030 파워리더'에도 선정된 엘리트다. 하지만 김지영은 남편을 향해 "정말 특이한 사람"이라는 반전 소개를 덧붙여, 이제 막 2개월을 지난 신혼 일상에 대한 궁금증을 증폭시켰다.



두 사람은 아침부터 수위 높은 '매운맛 스킨십'을 선보여 스튜디오를 깜짝 놀라게 했다. 모두가 "'동상이몽'에서 정말 오랜만에 보는 그림"이라며 경악하는 가운데, 이날 스튜디오에 함께 한 '신혼' 이상민이 돌발 발언으로 불을 지폈다. 그는 뽀뽀가 폭주하는 신혼 김지영에게도 "나는 심지어 그 이상을 한다"라며 고수위 스킨십(?)에 대해 자신만만한 태도를 과시했다. 김지영과 이상민의 때아닌 '스킨십 대첩'에 '동상이몽2' 스튜디오는 후끈 달아올랐다.



CEO 남편 윤수영은 의외의 화려한 인맥을 공개하기도 했다. 결혼식 당시 천 명이 몰렸을 뿐 아니라 가수 강산에와 어반자카파 조현아가 직접 축가에 나섰을 정도라고 한다. 축가 보답을 위해 부부는 조현아와 함께한 식사 자리를 마련했다. 조현아는 '찐친' 윤수영의 이상한 실체를 낱낱이 폭로해 웃음을 자아냈다. 이어 윤수영은 "(과거) 그날 이후 강산에 형이라고 부르기로 했다"며 굉장한 친화력 비하인드 스토리를 공개해 스튜디오를 발칵 뒤집었다. 과연 '인맥왕' 윤수영의 독특한 친분 확장 팁은 무엇일지, 김지영-윤수영 부부의 파란만장한 신혼 일상이 공개된다.



한편 이날 '동상이몽2' 스튜디오 녹화에는 원조 '미운 우리 새끼'에서 새신랑으로 돌아온 이상민이 출연해 입담을 과시했다. 이상민은 아내를 '여자 서장훈'이라 소개하며, 촬영장에서는 남자 서장훈에게, 집에서는 여자 서장훈에게 혼나는 엄격한 일상을 공개해 모두를 폭소케 했다. 특히 프러포즈와 식 없이 시작한 결혼 생활에 대해 아내가 장난 섞인 불만을 늘어놓는다며 고민을 토로하자, 스튜디오에 있는 결혼 선배들의 호통과 훈수가 자자했다는 후문이다. 시험관 시술 후기부터 연상 남편을 챙기는 아내의 완벽한 모습들까지, 새신랑 이상민의 솔직담백한 신혼 비하인드 또한 방송을 통해 공개된다.



'동상이몽2'는 7일 화요일 밤 10시 40분에 방송된다. 한편, '동상이몽2'는 오는 21일부터 10분 앞당겨 밤 10시 30분에 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)