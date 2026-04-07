뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

탑, 나나와 예상 밖 투샷…'오징어게임' 제작진 참여 '완전미쳤어' MV 8일 공개

SBS 뉴스
작성 2026.04.07 09:57 조회수
탑, 나나와 예상 밖 투샷…'오징어게임' 제작진 참여 '완전미쳤어' MV 8일 공개
가수 탑이 신곡 '완전미쳤어! (Studio54)' 뮤직비디오를 공개한다.

탑은 오는 8일 오후 6시 공식 SNS 채널을 통해 첫 번째 솔로 정규앨범 '다중관점 (ANOTHER DIMENSION)'의 더블 타이틀곡 중 하나인 '완전미쳤어! (Studio54)' 뮤직비디오를 선보일 예정이다.

'완전미쳤어! (Studio54)'는 80년대 하우스 음악의 감성을 현대적으로 재해석한 곡으로, 반복적인 리듬과 강렬한 비트가 특징이다. 앞서 공개된 또 다른 타이틀곡 'DESPERADO'와는 다른 분위기의 퍼포먼스를 예고하고 있다.

이번 뮤직비디오에는 배우 겸 가수 나나가 출연하며, 넷플릭스 시리즈 '오징어 게임'의 채경선 미술감독과 '오징어 게임2' 촬영을 맡았던 김지용 촬영감독이 참여한 것으로 알려져 기대를 모은다.
탑 나나

탑은 최근 첫 정규앨범 '다중관점'을 발매하고 활동에 나섰다. 더블 타이틀곡을 포함한 총 11곡이 수록된 이번 앨범은 그의 음악적 스펙트럼을 담아냈다는 평가를 받고 있다.

앨범은 글로벌 차트에서도 성과를 보이고 있다. 발매 첫날 스포티파이에서 약 147만 스트리밍을 기록하며 올해 K팝 솔로 아티스트 중 첫날 기준 최다 기록을 세웠고, 아이튠즈 앨범 차트에서는 전 세계 15개국 1위를 기록했다. 애플 뮤직 월드와이드 차트에서도 16위로 진입했다.

한편 '완전미쳤어! (Studio54)' 뮤직비디오는 8일 오후 6시 공개되며, 앨범 '다중관점'은 각종 음원사이트에서 감상할 수 있다.

사진 제공 = 탑스팟픽쳐스(TOPSPOT PICTURES)

 

(SBS연예뉴스 강경윤 기자)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지