탑, 나나와 예상 밖 투샷…'오징어게임' 제작진 참여 '완전미쳤어' MV 8일 공개

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가수 탑이 신곡 '완전미쳤어! (Studio54)' 뮤직비디오를 공개한다.탑은 오는 8일 오후 6시 공식 SNS 채널을 통해 첫 번째 솔로 정규앨범 '다중관점 (ANOTHER DIMENSION)'의 더블 타이틀곡 중 하나인 '완전미쳤어! (Studio54)' 뮤직비디오를 선보일 예정이다.'완전미쳤어! (Studio54)'는 80년대 하우스 음악의 감성을 현대적으로 재해석한 곡으로, 반복적인 리듬과 강렬한 비트가 특징이다. 앞서 공개된 또 다른 타이틀곡 'DESPERADO'와는 다른 분위기의 퍼포먼스를 예고하고 있다.이번 뮤직비디오에는 배우 겸 가수 나나가 출연하며, 넷플릭스 시리즈 '오징어 게임'의 채경선 미술감독과 '오징어 게임2' 촬영을 맡았던 김지용 촬영감독이 참여한 것으로 알려져 기대를 모은다.탑은 최근 첫 정규앨범 '다중관점'을 발매하고 활동에 나섰다. 더블 타이틀곡을 포함한 총 11곡이 수록된 이번 앨범은 그의 음악적 스펙트럼을 담아냈다는 평가를 받고 있다.앨범은 글로벌 차트에서도 성과를 보이고 있다. 발매 첫날 스포티파이에서 약 147만 스트리밍을 기록하며 올해 K팝 솔로 아티스트 중 첫날 기준 최다 기록을 세웠고, 아이튠즈 앨범 차트에서는 전 세계 15개국 1위를 기록했다. 애플 뮤직 월드와이드 차트에서도 16위로 진입했다.한편 '완전미쳤어! (Studio54)' 뮤직비디오는 8일 오후 6시 공개되며, 앨범 '다중관점'은 각종 음원사이트에서 감상할 수 있다.사진 제공 = 탑스팟픽쳐스(TOPSPOT PICTURES)(SBS연예뉴스 강경윤 기자)