[특종의 발견] '성공 신화'에 취한 역대급 오판…이번에도 'TACO' 하면 벌어질 일 (ft. 이현식 기자)

00:00 Q. 트럼프의 이례적 욕설, 이유는?

04:06 Q. '45일'의 평화, 가능할까?

06:48 Q. 호르무즈 봉쇄된 채 '일방적 종전' 될 수도?

11:48 Q. 유가 고공행진, 휴전 그 이후가 더 문제?

15:14 Q. 미 동맹 재편의 움직임, 한국에 '청구서' 날아드나?

17:06 Q. 한국시간 8일 오전 9시, 진짜 최후통첩 or TACO 반복?



미국과 이란의 전쟁이 6주 차에 접어들었습니다. 트럼프 대통령은 이란을 향해 여과 없는 욕설까지 내뱉는 등 중동 정세는 벼랑 끝으로 치닫고 있습니다. 트럼프 대통령이 내일(8일) 오전 9시로 제시한 '데드라인'을 앞두고, 이번 '특종의 발견'에서는 휴전 협상 전망과 함께 유가 고공행진이 불러올 글로벌 경제 위기 시나리오를 집중 분석합니다. 이현식 기자의 생생한 취재 비하인드, 영상으로 확인하시죠.



(진행 : 이현영, 취재 : 이현식, 촬영 : 황세회·차승환, 편집 : 안준혁, CG : 이수민, 연출 : 조도혜, 제작 : 디지털뉴스부)