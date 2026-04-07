방탄소년단 'SWIM', 美 빌보드 '핫 100' 2위…2주 연속 최상위권

방탄소년단의 'SWIM'이 미국 빌보드 '핫 100'에서 2주 연속 최상위권을 유지했다.



7일(현지시간) 빌보드가 공식 홈페이지에 게재한 차트 예고 기사에 따르면, 'SWIM'은 메인 송 차트 '핫 100'(4월 11일 자) 2위에 올랐다. 이 곡은 4월 4일 자 차트에서 1위를 차지한 데 이어 2주 차에도 정상급 성적을 이어가며 대중성과 화제성을 입증했다.



글로벌 성과도 두드러진다. 'SWIM'은 '글로벌 200', '글로벌(미국 제외)', '디지털 송 세일즈' 차트에서 모두 1위를 기록하며 2주 연속 정상을 지켰다. '글로벌 200'(집계 기간: 3월 27일~4월 2일)에서는 스트리밍 1억 630만 회, 다운로드 11만 4000건을 기록했고, '글로벌(미국 제외)'에서는 스트리밍 9170만 회, 다운로드 4만 6000건을 달성했다.



수록곡 역시 강세를 이어갔다. '아리랑' 수록곡 'Body to Body'는 '글로벌 200'과 '글로벌(미국 제외)'에서 2위를 유지했고, 'Hooligan'(5위), 'FYA'(6위), 'NORMAL'(7위), '2.0'(8위) 등 다수 곡이 '글로벌(미국 제외)' 차트 상위권에 이름을 올렸다. 타이틀곡을 중심으로 수록곡까지 고르게 반응을 얻으며 앨범 흥행을 견인하는 모습이다.



앨범 성적도 이어졌다. '아리랑'은 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 2주 연속 1위를 기록하며 한국 가수 최초 기록을 세웠다.



'SWIM'의 인기는 글로벌 플랫폼에서도 확인된다. 유튜브 뮤직 주간 차트(집계 기간: 3월 27일~4월 2일)에서는 약 5260만 회 재생으로 2주 연속 1위를 기록했다. 독일 공식 음악 차트에서는 싱글 차트 3위, 영국 오피셜 차트 '싱글 톱 100'에서는 5위에 오르며 주요 시장에서도 안정적인 흐름을 이어가고 있다.



사진 출처 = 빅히트 뮤직(하이브)







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)