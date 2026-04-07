전한길, 국힘 탈당…"제도권 내 싸움 승산 없어, 시민단체 창설"

▲ 전한길 씨

극우 유튜버 전한길(본명 전유관) 씨가 지난 5일 국민의힘을 탈당했습니다.전 씨는 오늘(7일) 자신의 유튜브 채널에서 "최근 당의 행보를 지켜보며 진정한 보수정당으로서의 정체성에 깊은 회의감을 느꼈다"며 이같이 밝혔습니다.이른바 아스팔트 극우의 상징 인물인 전 씨는 작년 6월 국민의힘에 입당했습니다.윤석열 전 대통령 탄핵을 앞장서 반대해온 전 씨는 이후 작년 8월 당 대표 선출 전당대회 등에서 영향력을 행사하기도 했으며, 이에 당내 논란이 된 바 있습니다.전 씨는 향후 행보와 관련, "제도권 내에서의 싸움은 이미 승산이 없다"며 "부정선거 의혹이 해소되지 않고 저들이 시스템을 장악한 이상, 지방선거도 의미 없고 새롭게 창당을 하든 몇 석을 더 얻든 이 거대한 흐름을 바꿀 수 없단 결론에 도달했다"고 말했습니다.그러면서 "미국의 적극적 개입 없인 자유대한민국을 되찾을 수 없다. 우리끼리의 싸움을 멈추고 미국의 힘을 빌려 이 나라의 공산화를 막아내는데 모든 것을 걸어야 한다"며 '한미동맹단'이라는 시민단체를 창설한다고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)