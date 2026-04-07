이 대통령, 오늘 정청래·장동혁과 회담…중동발 위기 대응 논의

▲ 이재명 대통령이 6일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령이 오늘(7일) 정청래 민주당 대표와 장동혁 국민의힘 대표를 청와대로 초청해 중동발 민생경제 위기를 극복할 방안을 논의합니다.세 사람의 '여야정 민생경제 협의체 회담'은 오전 11시 30분부터 오찬을 겸해 열릴 예정입니다.민주당 한병도·국민의힘 송언석 원내대표, 김민석 국무총리, 강훈식 대통령 비서실장과 홍익표 청와대 정무수석도 배석합니다.별도 의제는 없지만, 홍 수석은 지난 3일 회담 개최 사실을 알리며 "중동 전쟁에 따른 경제 상황이 주로 다뤄지지 않겠느냐"고 예상한 바 있습니다.이 대통령은 추가경정예산안 및 민생법안 처리에 관한 국회의 협조를 요청할 것으로 보입니다.이밖에 개헌이나 부동산 정책 등에 대해 폭넓은 대화가 오갈 가능성도 있습니다.이 대통령과 정 대표, 장 대표가 청와대에서 만나는 것은 지난해 9월 8일 오찬 이후 약 7개월 만입니다.(사진=청와대통신사진기자단, 연합뉴스)