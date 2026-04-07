삼성전자, 반도체로만 50조 영업익…내년 엔비디아 넘어 세계 1위 전망도

▲ 삼성전자

이미지 확대하기

이미지 확대하기

삼성전자가 올해 1분기 57조 2천억 원의 영업이익을 기록하며 한국 기업사를 새로 쓴 데에는 메모리 반도체의 전례 없는 장기 호황과 고환율이 작용했습니다.이런 추세라면 내년에는 연간 기준으로 엔비디아를 넘어 '세계 1위 영업이익' 기록이 가능하다는 분석도 나옵니다.삼성전자는 오늘(7일) 공시를 통해 올해 1분기 매출 133조 원, 영업이익 57조 2천억 원을 기록했다고 밝혔습니다.분기 기준 역대 최대 실적은 물론, 2018년 58조 8천900억 원을 기록한 연간 최대 영업이익과 비슷한 성과를 단 1분기 만에 이뤄낸 것입니다.이 같은 흐름이면 2분기에는 이를 뛰어넘는 분기 실적을 기록할 것이 유력합니다.업계에서는 반도체 사업에서만 약 50조 원의 영업이익을 낸 것으로 보고 있습니다.특히 D램에서만 41조 원 이상의 영업이익을 기록한 것으로 추정합니다.인공지능(AI) 데이터센터 확충 흐름에 따른 메모리 반도체의 수요 증가가 꾸준히 이어지며 D램과 낸드를 불문하고 제품 전반의 가격 성장세가 이어지고 있습니다.여기에 고대역폭메모리(HBM) 판매 확대까지 맞물리며 영업이익 증가세에 가속이 붙었다는 분석이 나옵니다.원·달러 환율 상승에 따른 원화 환 이익 증가도 실적 확대에 일부 이바지했습니다.시장조사업체 트렌드포스에 따르면, 올해 1분기 D램 가격이 전 분기 90∼95% 상승한 데 이어 2분기에도 약 60% 추가 상승할 것으로 예상됩니다.이에 따라 연간 기준으로는 올해 D램 가격이 전년 대비 250% 오를 것이라는 전망도 나옵니다.올해 초만 해도 메모리 반도체의 수요 증가세가 하반기부터 다소 꺾일 수 있다고 우려했습니다.그러나 AI가 학습에서 추론으로 빠르게 전환하며 AI 인프라 투자 확대 속도가 가팔라졌고, AI 성능 구현 및 용량 확보에 필수인 메모리 탑재량 증가가 하반기까지 견고하게 지속될 것이라는 전망이 우세합니다.KB증권은 "AI 데이터센터 업체들이 삼성전자 D램과 낸드 출하량의 60%를 흡수하고 있는 가운데, 연간 1천조 원을 웃도는 AI 인프라 투자 확대가 메모리 수요를 구조적으로 견인하고 있다"라고 밝혔습니다.증권가의 올해 삼성전자 연간 영업이익 전망은 기존 200조 원 안팎에서 300조 원 이상으로 크게 높아졌습니다.분기 영업이익이 분기마다 최대 실적을 경신하며 올해 4분기에는 100조 원대의 영업이익이 가능할 것이라는 전망도 나옵니다.이에 따라 일각에서는 삼성전자가 내년에 엔비디아를 넘어 전 세계 영업이익 1위 기업으로 도약할 수 있을 것으로 보고 있습니다.KB증권은 삼성전자의 올해 영업이익을 327조 원, 2027년 영업이익을 488조 원으로 내다보며 "올해 엔비디아(357조 원)와 삼성전자(327조 원) 영업이익 (전망) 격차는 30조 원에 불과하지만, 현재 삼성전자 시가총액(8천300억 달러)은 글로벌 영업이익 1위 엔비디아(4조 3천억 달러) 대비 19%, 글로벌 11위 TSMC (1조 5천억 달러) 대비 57% 수준에 불과해 평가 가치 매력이 매우 높다"라고 분석했습니다.(사진=삼성전자 제공, 연합뉴스)