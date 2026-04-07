뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[자막뉴스] "승자가 전리품 챙겨야" 속내 '왈칵'…"호르무즈 통행세 미국이" 뜻밖의 '변수'

정경윤 기자
작성 2026.04.07 09:56 조회수
PIP 닫기
백악관 브리핑에서 이란에 추락한 미군 조종사 구출 작전의 성공을 자축하던 트럼프 미국 대통령.

베네수엘라를 콕 집어 미국이 수억 배럴의 석유를 압류해 막대한 이익을 챙겼다고 과시하더니 승자가 전리품을 챙겨야 한다는 속내를 서슴없이 쏟아냈습니다.

[도널드 트럼프/미국 대통령 : 승자에게 전리품이 돌아가는 법입니다. 왜 우리가 그것을 이용하지 않겠습니까? 승자가 전리품을 차지해야 합니다. 미국은 아마 100년 동안 이런 권리를 누리지 못했습니다.]

이란의 통행세 징수를 용인할 거냐는 질문이 나오자, 트럼프 대통령은 이란 대신 미국이 직접 돈을 걷겠다고 답했습니다.

[기자 : 이란이 해협 통과에 통행세를 부과하는 조건으로 이번 분쟁을 끝낼 의향이 있으십니까?]

[도널드 트럼프/미국 대통령 : 이란이 통행세를 받게 내버려두느니 우리가 직접 받는 편이 낫습니다. 왜 안 되겠습니까? 우리가 승자입니다. 우리가 이겼단 말입니다. 우리는 통행세를 부과한다는 개념을 가지고 있습니다.]

호르무즈 해협은 전 세계 석유의 20%가 오가는 핵심 수송로입니다.

오만과 이란의 영해에 걸쳐 있는 국제 수로를 미국이 직접 통제하겠다는 발언입니다.

이란군을 철저히 무력화시켰으니, 바다의 통제권도 이젠 승자인 미국에 있다는 뜻입니다.

미국은 휴전 협상 시한을 현지시간 8일 오후 8시로 못 박았습니다.

이 조건이 거절당하면 이란 내 모든 교량과 발전소를 단 4시간 만에 초토화하겠다고 위협했습니다.

(취재 정경윤 / 영상편집 최강산 / 제작 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
정경윤 기자 사진
정경윤 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지