뉴욕증시, 설마 이란 에너지 인프라를 칠까…강세 마감

뉴욕증시의 3대 주가지수가 강세로 마감했습니다.



도널드 트럼프 미국 대통령이 설정한 이란 전쟁 종전 협상 데드라인이 하루 앞으로 다가온 가운데 시장은 낙관론으로 조금 더 기울었습니다.



이란 에너지 시설과 교량을 전면 타격하는 것은 미국에도 부담이 큰 만큼 양측이 타협할 것이라는 기대감입니다.



6일(미국 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보입니다 165.



21포인트(0.36%) 오른 46,669.88에 마감했습니다.



스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전장보다 29.14포인트(0.44%) 상승한 6,611.83, 나스닥 종합지수는 117.16포인트(0.54%) 오른 21,996.34에 장을 마쳤습니다.



트럼프는 이란과 종전 협상을 미국 동부시간 7일 오후 8시에서 바꾸지 않겠다고 밝혔습니다.



그때까지 이란이 미국의 종전 조건을 받아들이지 않으면 이란의 에너지 시설과 교량 등을 전면 파괴하겠다고 으름장을 놓고 있습니다.



트럼프는 "우리는 모든 발전소를 가동 불능 상태로 만들고 불타고 폭발하게 만들어 다시는 사용할 수 없게 만들 수 있다"며 "우리는 하루 만에 없앨 수도 있고 내일 밤일 수도 있다"고 압박했습니다.



미국과 이란은 파키스탄 등 중재국을 통해 전달받은 중재안도 거부했습니다.



중재국은 45일간 휴전하면서 종전 조건을 모색하는 게 골자였습니다.



이란은 미국이 제시한 15개 조항의 종전안에 대해서도 거부 의사를 드러냈습니다.



그러면서 자신들의 요구 사항 10개를 담은 종전안을 역으로 제안했습니다.



전반적으로 최후통첩 시한을 하루 앞두고 양측은 날 선 대립을 이어갔습니다.



외견으로는 양측이 합의에 실패하고 미군은 이란의 에너지 인프라를 전면 타격하는 흐름으로 가고 있습니다.



다만 이란도 역내 미국 우방국의 에너지 인프라에 보복하겠다고 벼르고 있어 상황이 극단까진 가지 않을 것이라는 기대감이 남아 있었습니다.



이란과 걸프 지역 국가의 에너지 인프라가 모두 망가지면 전 세계는 에너지 대란을 겪을 수밖에 없습니다.



앙헬렌스인베스트먼트의 마이클 로젠 최고투자책임자(CIO)는 "시장은 세계 경제 혼란의 규모를 과소평가하고 있을지도 모른다"며 "에너지 공급 차질의 즉각적인 영향은 시장이 과소평가하고 있는 것 같은데 에너지 가격이 더 오랫동안 높게 유지될 수 있다"고 말했습니다.



업종별로는 의료건강과 소재, 유틸리티가 약세를 보였습니다.



1% 이상 변동한 업종은 없었습니다.



인베스코는 5% 넘게 떨어졌습니다.



블랙록이 나스닥100 지수의 성과를 추종하는 상장지수펀드(ETF)를 운용하기 위해 미국 증권거래위원회(SEC)에 서류를 제출했다는 소식으로 타격을 입었습니다.



인베스코는 수익성이 좋은 나스닥100 추종 ETF QQQ를 운용합니다.



미국의 3월 서비스업 경기는 전월 대비 둔화하고 시장 예상치도 밑돌았습니다.



미국 공급관리협회(ISM)는 3월 서비스업 구매관리자지수(PMI)가 54.0을 기록했다고 발표했습니다.



2월 수치 56.1보다 2.1포인트 하락했습니다.



시장 예상치 55.0도 밑돌았습니다.



특히 ISM 하위지수인 가격지수가 70.7을 기록하며 전월 대비 6.6포인트 급등한 점이 부각됐습니다.



이란 전쟁 여파로 2022년 10월 이후 최고치까지 뛰었습니다.



시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 연방기금금리 선물시장은 기준금리가 12월까지 25bp 인상될 확률을 11.0%로 반영했습니다.



25bp 인하 베팅은 10.8%로 10%포인트가량 낮아졌습니다.



시카고옵션거래소(CBOE) 변동성 지수(VIX)는 전장 대비 0.30포인트(1.26%) 상승한 24.17을 가리켰습니다.