의정부서 응급환자 구조 나선 119대원 반려견에 물려 부상

▲ 개 물림 사고 (위 사진은 기사 내용과 관련이 없습니다.)

응급환자를 구조하기 위해 출동한 119구급대원이 현장에서 반려견에게 물리는 사고가 발생해 소방 당국이 주의를 당부했습니다.경기도 북부소방재난본부에 따르면 지난 4일 오후 의정부시의 한 단독주택에서 구급대원 A 씨가 환자 가족이 기르던 개에게 물렸습니다.당시 119에는 "딸이 쓰러졌다"라는 신고가 접수됐습니다.현장에 출동한 구급대원은 현관문을 여는 순간 집 안에서 뛰어나온 개에게 왼쪽 팔과 허벅지를 물린 것으로 파악됐습니다.A 씨는 인근 병원으로 옮겨져 상처 소독과 파상풍 주사 등 응급처치를 받았습니다.생명에는 지장이 없지만, 현재 신체적 통증과 정신적 충격을 호소하는 것으로 전해졌습니다.소방 당국은 구급·구조 현장에서 대원들이 반려견이나 다른 동물로부터 공격받는 사례가 반복되고 있다며 신고자 협조가 필요하다고 설명했습니다.특히 119 신고 때 집 안에 반려견이 있거나 격리가 필요한 동물이 있는 경우 이를 미리 알려야 하고, 대원 도착 전에는 다른 방에 분리하거나 목줄을 짧게 잡는 등 안전조치를 해달라고 당부했습니다.경기도 북부소방재난본부 관계자는 "대원이 현장에서 다치면 응급환자에 대한 처치도 지연될 수 있다"라며 "신고 단계에서 반려견 유무를 알려주고 현장 도착 전 미리 분리 조치해달라"고 말했습니다.