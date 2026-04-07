1분기 매출 133조·영업익 57조…삼성전자, 한국 기업사 '신기원'

▲ 서울 서초구 삼성전자 사옥

삼성전자가 올해 1분기 매출 133조 원, 영업이익 57조 2천억 원을 기록하며 역대 최대 실적을 달성했습니다.지난해 4분기 매출 93조 원, 영업이익 20조 원으로 사상 최대 실적을 세운 데 이어 이번에도 시장 예상을 뛰어넘는 '깜짝 실적'을 기록하며 2분기 연속 최고 기록을 경신했습니다.AI 수요 확대에 따른 메모리 반도체 초호황이 본격화한 가운데 기술 경쟁력 회복이 맞물리면서 반도체 사업이 이번 실적 호조를 이끈 핵심 요인으로 분석됩니다.삼성전자는 연결 기준 올해 1분기 영업이익이 57조 2천억 원으로 지난해 같은 기간보다 755% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 7일 공시했습니다.매출은 133조 원으로 지난해 같은 기간보다 68.1% 늘었습니다.분기 기준 매출과 영업이익이 모두 역대 최대치를 기록했습니다.기존 최고 기록이었던 지난해 4분기 매출 93조 8천374억 원, 영업이익 20조 737억 원을 다시 넘어섰습니다.특히 분기 매출이 100조 원, 영업이익이 50조 원을 동시에 돌파한 것은 이번이 처음입니다.이번 분기 영업이익은 지난해 삼성전자 연간 영업이익 43조 6천11억 원을 단 한 분기 만에 넘어선 수준입니다.연간 영업이익이 이번 분기보다 많았던 사례는 이전 반도체 슈퍼사이클 시기였던 2018년 58조 9천억 원이 유일합니다.1분기 실적은 연합인포맥스가 집계한 시장 전망치 41조 8천359억 원을 36.7% 웃돌며 증권가 예상을 크게 상회했습니다.이날 부문별 세부 실적은 공개되지 않았지만, 증권가에서는 반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션(DS) 부문의 1분기 영업이익이 50조 원을 크게 웃돈 것으로 보고 있습니다.이는 전 분기 16조 4천억 원 대비 3배 이상 증가한 수준입니다.업계에 따르면 1분기 범용 D램과 낸드 가격은 전 분기 대비 약 90% 상승한 것으로 추정됩니다.반면 완제품(세트) 사업을 담당하는 디바이스경험(DX) 부문은 반도체 가격 급등 부담의 영향을 받은 것으로 분석됩니다.모바일경험(MX)·네트워크 사업부의 영업이익은 전년 동기 4조 3천억 원의 절반 수준인 2조 원대에 그칠 것으로 예상됩니다.TV·가전 사업을 담당하는 영상디스플레이(VD)·생활가전(DA) 사업부 역시 전 분기 6천억 원 적자에 이어 올해 1분기에도 적자 또는 소폭 흑자 수준에 머물며 제한적인 개선세를 보일 것으로 전망됩니다.삼성디스플레이는 약 1조 원, 전장 사업을 담당하는 하만은 2천억~3천억 원 수준의 영업이익을 거둔 것으로 추산됩니다.업계에서는 이번 반도체 초호황이 최소 올해 내내 이어질 것으로 보고 있습니다.삼성전자가 세계 최대 메모리 생산 능력을 보유한 데다 로직과 메모리, 파운드리, 패키징까지 모두 아우르는 원스톱 솔루션을 제공할 수 있는 사실상 유일한 반도체 기업이라는 점에서 이번 슈퍼사이클의 최대 수혜 기업이 될 수 있다는 분석이 나옵니다.특히 지난 2월 세계 최초로 최고 성능의 6세대 HBM4를 양산 출하하며 차세대 시장 선점에 나서는 등 기술 경쟁력 회복도 본격화하고 있습니다.증권가의 실적 전망도 빠르게 상향 조정되고 있습니다.한국투자증권은 올해 삼성전자 영업이익 전망치를 기존 202조 원에서 302조 원으로 50% 상향 조정했습니다.(사진=연합뉴스)