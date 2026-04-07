엄지성, PK 유도하고 내주고…스완지 홈에서 2대 2 무승부

▲ 엄지성 (스완지시티)

한국 축구대표팀의 측면 자원 엄지성이 소속팀 잉글랜드 프로축구 챔피언십(2부) 스완지시티에서 천국과 지옥을 오갔습니다.엄지성은 오늘(7일, 한국시간) 영국 웨일스의 스완지닷컴 스타디움에서 열린 스완지시티와 미들즈브러의 2025-2026 챔피언십 41라운드 홈 경기에 선발 출전했습니다.스완지시티는 전반 12분 미들즈브러 토미 콘웨이의 침투패스를 받은 알렉스 방구라가 골지역 왼쪽에서 시원하게 때린 왼발 슈팅에 선제골을 내줬습니다.스완지시티는 8분 뒤 잔 비포트니크의 페널티킥 골로 승부의 균형을 맞췄습니다.앞서 페널티지역에서 공을 잡으려던 리엄 컬렌에게 방구라가 무리하게 태클해 페널티킥을 내줬습니다.팽팽하던 전반 추가시간, 이번엔 엄지성이 스완지시티의 역전골로 이어진 페널티킥을 유도해냈습니다.후방에서 길게 넘어온 침투패스를 받은 엄지성은 골지역 왼쪽을 파고들다가 달려나온 골키퍼 솔로몬 브린이 뻗은 손에 걸려 넘어졌고, 주심은 지체 없이 휘슬을 불었습니다.키커로 나선 비포트니크는 골대 왼쪽 하단 구석에 슈팅해 역전골을 뽑아냈습니다.하지만 스완지시티와 엄지성은 끝까지 웃지 못했습니다.후반 29분 엄지성은 스완지시티 진영 페널티지역에서 돌파하려는 캘럼 브리튼을 막기 위해 동료와 협력수비를 펼쳤습니다.엄지성이 끝까지 끈질기게 따라붙은 브리튼은 결국 드리블하다 넘어졌습니다.이때 주심이 휘슬을 불어 엄지성의 파울과 페널티킥을 선언했습니다.엄지성은 매우 억울한 기색이었습니다.느린 화면으로 볼 때 엄지성과 브리튼의 다리가 엉켰습니다.보기에 따라 파울이 선언되지 않을 수도 있는 장면이었습니다.후반 30분 키커로 나선 미들즈브러의 콘웨이는 침착하게 슈팅해 2대 2 동점골을 뽑아냈습니다.엄지성은 경기 종료 휘슬이 울릴 때까지 그라운드를 누볐으나 공격포인트를 만들어내지는 못하고 2대 2 무승부 결과를 받아들여야 했습니다.스완지시티의 주전으로 자리 잡은 엄지성은 올 시즌 리그 2골 2도움을 포함해 공식전 3골 3도움을 올렸습니다.4경기째(2무 2패) 무승인 스완지시티는 15위(승점 54)에 자리했고, 적진에서 귀중한 승점 1을 챙긴 미들즈브러는 3위(승점 72)로 올라섰습니다.(사진=게티이미지)