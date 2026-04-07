"민심 처참" 작심 비판에..이진숙 "여기가 북한입니까"

<앵커>



김국민의힘은 험지에선 구인난 때문에, 텃밭에선 공천 파동 때문에 양쪽으로 어려움을 겪고 있습니다. 5선 중진 윤상현 의원은 장동혁 대표 면전에서 민심이 처참하다고 말했고 대구에서 공천 배제된 이진숙 전 위원장은 여기가 북한이냐고 날을 세웠습니다.



김형래 기자입니다.



<기자>



어제(6일) 오전 인천에서 열린 국민의힘 지도부 회의.



인천 지역구 5선 윤상현 의원은 장동혁 대표 면전에서, "수도권 민심이 빙하기"라며 "인천 민심도 처참하다"고 작심 비판을 쏟아냈습니다.



[윤상현/국민의힘 의원 : 우리 후보자들이 중앙당에 요구하는 것은 당 중앙을 폭파시키겠다는 전면적인 혁신, 변화를 원하고 있습니다.]



원외 당협위원장들도 당에서 분열과 공천 갈등만 노출되고 있다고 힐난했는데, 장 대표는 "귀한 시간을 당내 얘기로 보내는 건 아깝다"며 불편한 속내를 숨기지 못했습니다.



장 대표는 대구시장 공천에서 배제된 이진숙 전 방송통신위원장에 대해선, 국회에서 더 큰 역할을 할 수 있다며 국회의원 재보궐선거 출마를 거듭 요청했습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 이 문제에 대해서 터놓고 이야기하는 것은 언제든지 열려 있다는 말씀을 드리고…]



어제도 국민의힘 당색인 빨간색이 아닌 흰색의 점퍼를 입고 대구 시내를 누빈 이 전 위원장은 장 대표의 요청에 대해, "시장보다 의원이 큰 일이라면 국민의힘 의원 5명은 왜 대구시장 경선에 출마했느냐"고 반문했습니다.



'무소속 출마'의 뜻도 굽히지 않았는데, 당 지도부엔 이런 말을 던졌습니다.



[이진숙/전 방송통신위원장 (유튜브 '그라운드C' 인터뷰) : (다른 후보들보다) 2배, 3배 지지율을 보임에도 불구하고 '당신은 안 돼, 잘라야 돼' 이렇게 하는 게 맞습니까? 그게 도대체, 여기가 북한입니까?]



주호영 의원도 자신이 신청한 대구시장 공천 배제 효력정지 가처분을 기각한 법원의 결정에 오늘 항고하며 무소속 출마 가능성을 열어뒀습니다.



(영상취재 : 이승환·신동환, 영상편집 : 이승진)