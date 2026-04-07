이 대통령, 오늘 정청래·장동혁과 회담…중동발 위기 대응 논의

▲ 이재명 대통령이 더불어민주당 정청래 대표, 국민의힘 장동혁 대표와 손을 맞잡고 있다.

이재명 대통령이 오늘(7일) 더불어민주당 정청래 대표와 국민의힘 장동혁 대표를 청와대로 초청해 중동발 민생경제 위기 대응 방안을 논의합니다.세 사람의 '여야정 민생경제 협의체 회담'은 오전 11시 30분부터 오찬을 겸해 열릴 예정입니다.이 자리에는 더불어민주당 한병도 원내대표와 국민의힘 송언석 원내대표, 김민석 국무총리, 강훈식 대통령 비서실장, 홍익표 청와대 정무수석도 참석합니다.이번 회담에는 별도의 의제 제한이 없습니다.다만 홍 수석은 지난 3일 회담 개최 사실을 알리며 "중동 전쟁에 따른 경제 상황이 주로 논의되지 않겠느냐"고 전망했습니다.이 대통령은 추가경정예산안과 민생 법안 처리에 대한 국회의 협조를 요청할 것으로 보입니다.이와 함께 개헌이나 부동산 정책 등 주요 현안을 놓고 폭넓은 의견 교환이 이뤄질 가능성도 있습니다.반면 장 대표는 전날 "대한민국 경제와 국민의 삶을 위해 진심 어린 제안을 하겠다"며 추경 일부 사업 예산 삭감 등을 요구할 것이라고 밝혔습니다.이 대통령과 정 대표, 장 대표가 청와대에서 만나는 것은 지난해 9월 8일 오찬 이후 약 7개월 만입니다.