이 대통령, 오늘 정청래·장동혁과 회담…중동발 위기 대응 논의

▲ 이재명 대통령이 더불어민주당 정청래 대표, 국민의힘 장동혁 대표와 손을 맞잡고 있다.
이재명 대통령이 오늘(7일) 더불어민주당 정청래 대표와 국민의힘 장동혁 대표를 청와대로 초청해 중동발 민생경제 위기 대응 방안을 논의합니다.
세 사람의 '여야정 민생경제 협의체 회담'은 오전 11시 30분부터 오찬을 겸해 열릴 예정입니다.
이 자리에는 더불어민주당 한병도 원내대표와 국민의힘 송언석 원내대표, 김민석 국무총리, 강훈식 대통령 비서실장, 홍익표 청와대 정무수석도 참석합니다.
이번 회담에는 별도의 의제 제한이 없습니다.
다만 홍 수석은 지난 3일 회담 개최 사실을 알리며 "중동 전쟁에 따른 경제 상황이 주로 논의되지 않겠느냐"고 전망했습니다.
이 대통령은 추가경정예산안과 민생 법안 처리에 대한 국회의 협조를 요청할 것으로 보입니다.
이와 함께 개헌이나 부동산 정책 등 주요 현안을 놓고 폭넓은 의견 교환이 이뤄질 가능성도 있습니다.
반면 장 대표는 전날 "대한민국 경제와 국민의 삶을 위해 진심 어린 제안을 하겠다"며 추경 일부 사업 예산 삭감 등을 요구할 것이라고 밝혔습니다.
이 대통령과 정 대표, 장 대표가 청와대에서 만나는 것은 지난해 9월 8일 오찬 이후 약 7개월 만입니다.
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