트럼프 "구조작전 유출돼…보도 언론, 정보 내놓든지 감옥가야"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시간 6일 이란군에 의해 격추된 F-15E 전투기에서 탈출한 장교 구조 작전이 진행 중이던 상황에서 또 다른 탑승자였던 조종사 구조 사실이 언론에 먼저 보도된 것과 관련해 정보 유출자와 해당 언론사를 강하게 비난했습니다.트럼프 대통령은 이날 백악관에서 기자회견을 통해 "우리는 첫 번째 구조에 대해 한 시간 동안 공개하지 않았는데 누군가 정보를 유출했다"고 말했습니다.F-15E 전투기는 지난 3일 이란군 미사일에 격추됐고 탑승했던 미군 조종사와 무기체계 장교 등 2명은 비상 탈출했습니다.조종사는 즉시 구조됐으나 무기체계 장교는 한동안 행방이 확인되지 않아 미군과 이란군이 치열한 수색 경쟁을 벌였고, 미군은 4일 장교 구조에 성공했습니다.트럼프 대통령은 무기체계 장교가 실종된 상황에서 조종사 구조 사실이 유출되면서 미군 수색 작전이 더 어려워졌다고 지적했습니다.또 조종사의 구조 사실과 함께 실종자 1명이 이란에 남아 있다는 정보도 함께 유출됐다면서 "그 유출자가 정보를 제공하기 전까지 그들(이란)은 실종자가 있다는 사실을 몰랐다"고 설명했습니다.트럼프 대통령은 "누군가가 정보를 유출했고, 그 유출자를 찾아내길 바란다"며 "우리는 그 유출자를 찾기 위해 전력을 다하고 있다"고 말했습니다.이어 "우리는 결국 유출자를 알아낼 수 있을 것"이라며 "우리는 그것을 보도한 언론사에 가서 국가 안보 문제이니 '정보를 내놓든지, 감옥에 가든지 하라'고 말할 것이기 때문"이라고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 이날 회견에서 상당한 시간을 할애해 이번 구조 작전을 설명하며 미군의 성과를 부각했습니다.특히 두 번째 구조작전에 대해 미군 항공기 155대가 투입됐다면서 "항공기를 사방에 투입했는데 그중 많은 수가 기만작전이었다. 이란이 해당 장교가 다른 곳에 있다고 믿게 만들고 싶었기 때문"이라고 설명했습니다.트럼프 대통령은 이번 수색·구출 작전에 대해 "매우 역사적이며, 역사에 기록될 것"이라고 언급했습니다.트럼프 대통령의 이번 기자회견에는 피트 헤그세스 국방장관과 댄 케인 합참의장, 존 랫클리프 중앙정보국(CIA) 국장이 배석했습니다.