아침 0도 안팎 꽃샘추위…큰 일교차 유의

▲ 밤사이 비바람이 불었던 6일 벚꽃축제가 열리고 있는 서울 여의도 윤중로에서 시민들이 산책하고 있다.

화요일인 오늘(7일) 전국이 대체로 맑은 가운데 뒤늦은 꽃샘추위로 쌀쌀하겠습니다.아침 기온은 전날보다 5∼10도가량 떨어져 내륙을 중심으로 0도 안팎으로 나타나겠고, 바람도 약간 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮겠습니다.오늘 오전 5시 현재 기온은 서울 3.6도, 인천 4.9도, 수원 2.0도, 춘천 0.9도, 강릉 7.2도, 청주 4.5도, 대전 3.0도, 전주 3.8도, 광주 6.4도, 제주 11.5도, 대구 7.3도, 부산 9.6도, 울산 6.7도, 창원 9.1도 등입니다.낮 기온은 12∼15도로 예보됐습니다.미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전국이 '좋음'∼'보통' 수준을 보이겠습니다.바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 서해 앞바다에서 0.5∼1.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠습니다.안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0∼4.0m, 서해 0.5∼1.5m, 남해 0.5∼2.5m로 예상됩니다.(사진=연합뉴스)