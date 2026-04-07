1원 입금 후 '어디야?' 헤어진 남친 284회 괴롭힌 30대 구속

▲ 보령경찰서

충남 보령경찰서는 헤어진 남자 친구에게 지속해 연락을 시도하고 주거지를 찾아가는 등 괴롭힌 혐의(스토킹 범죄 처벌 등에 관한 법률 위반)로 30대 A 씨를 구속했다고 6일 밝혔습니다.A 씨는 지난 1월부터 약 두 달간 헤어진 40대 남자 친구 B 씨의 집에 피자나 꽃 배달을 보내거나 주거지에 찾아가 편지를 올려놓는 등 모두 284회에 걸쳐 괴롭힌 혐의를 받고 있습니다.A 씨는 B 씨가 별다른 반응을 보이지 않자, 수십 차례에 걸쳐 그의 계좌로 '1원'을 보내며 "어디야?" 등이 적힌 송금 메시지를 보내는 방식으로 계속해서 연락을 시도한 것으로 조사됐습니다.참다못한 B 씨는 지난달 A 씨를 경찰에 고소했고, 경찰은 조사와 별도로 A 씨에 대한 잠정조치 1∼3호를 신청했습니다.잠정조치는 지난달 30일 인용됐으나 A 씨는 하루만인 지난달 31일 또다시 A 씨의 자택을 찾아갔다가 경찰에 현행범 체포됐습니다.스토킹 처벌법에 따른 잠정조치는 서면 경고인 1호, 피해자 등으로부터 100m 이내 접근 금지를 취하는 2호, 전기통신을 이용한 접근을 금지하는 3호로 구분되는데, 이를 어길 때 형사처벌 대상이 됩니다.경찰 관계자는 "둘 사이 물리적인 충돌은 없었으나 피해자가 지속해 고통을 호소해 피해자의 자택에 스마트 안심 벨을 설치하는 등 보호조치를 하고 있었다"라며 "조사를 마치는 대로 검찰로 넘길 방침"이라고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)