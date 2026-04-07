"무인기 유감" 표명에..김정은 "솔직하고 대범한 자세"

<앵커>



이재명 대통령이 대북 무인기 침투에 대해 처음으로 직접 유감을 표명하자 밤사이 북한이 화답하는 메시지를 냈습니다. 북한 김여정 부장은 담화에서 김정은 국무위원장이 이걸 솔직하고 대범한 사람의 자세라고 평가했다고 밝혔습니다.



김수영 기자입니다.



<기자>



이재명 대통령은 어제(6일) 오전 국무회의에서, 이번 정부 들어 있을 수 없는 민간인 무인기 사건이 발생했고, 국가정보원 직원과 현역 군인이 연루된 사실이 수사 결과로 확인됐다며 이렇게 말했습니다.



[이재명 대통령 : 우리 정부의 의도는 아니지만 일부의 무책임하고 무모한 행동으로 불필요한 군사적 긴장이 유발된 데 대해서 북측에 유감의 뜻을 표합니다.]



우리나라 대통령이 직접 북한에 '유감'의 뜻을 밝힌 건 이례적입니다.



이 대통령은 이어 국제질서가 크게 흔들리는 시기일수록 한반도의 평화와 안정이 무엇보다 중요하다고 말했는데, 이란 전쟁으로 국제사회의 불확실성이 커진 만큼 남북 간 신뢰를 최대한 회복해 한반도에서 긴장이 고조되는 건 막아보겠단 뜻으로 풀이됩니다.



북한은 어제저녁 곧바로 김여정 노동당 부장 명의 담화를 통해 "대통령이 직접 유감의 뜻을 표하고 재발방지 조치를 언급한 것은 대단히 다행스럽고 현명한 처사라고 평가한다"고 반응했습니다.



이어 "우리 국가수반", 즉 김정은 국무위원장은 "이를 솔직하고 대범한 사람의 자세를 보여준 것이라고 평했다"고 밝혔습니다.



다만 북한에 대한 "일체의 도발 행위를 중지하고 그 어떤 접촉 시도도 단념해야 할 것"이라며 남북 대화에는 여전히 선을 그었습니다.



김여정은 그러면서 "우리 국가의 신성불가침의 주권을 침해하는 도발 사건이 재발될 때에는 감당하기 어려운 대가를 치르게 된다는 걸 명심해야 할 것"이란 경고도 덧붙였습니다.



청와대는 김여정 담화에 대해 "남북 정상 간 신속한 상호 의사 확인이 한반도 평화 공존에 기여할 수 있기를 기대한다"고 밝혔습니다.



(영상편집 : 박춘배)