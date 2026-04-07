뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

BTS '스윔', 빌보드 싱글 2위 기록..디지털 음원 판매는 1위

손기준 기자
작성 2026.04.07 04:00 조회수
BTS '스윔', 빌보드 싱글 2위 기록..디지털 음원 판매는 1위
▲ 그룹 방탄소년단(BTS)

그룹 방탄소년단(BTS)의 5집 앨범 '아리랑' 타이틀곡 '스윔'(SWIM)이 미국 빌보드 메인 싱글 차트에서 2위를 기록했습니다.

빌보드는 현지시간 6일 차트 예고기사를 통해 BTS의 '스윔'이 이번주 '핫 100' 차트 2위로, 지난주 정상 자리에서 한 계단 내려왔다고 밝혔습니다.

'스윔'의 디지털 음원 판매량은 2주째 1위를 유지했는데, 다운로드 판매량은 6만 7천 건으로, 전주보다 29% 감소했습니다.

'핫100' 1위는 엘라 랭글리의 컨트리 음악 '추진 텍사스'(Choosin' Texas)가 차지했습니다.

이 곡은 '스윔' 발매 전부터 '핫 100' 1위에 올랐던 곡입니다.

핫 100은 매주 미국에서 가장 인기 있는 노래 순위를 집계하는 차트로 스트리밍 데이터, 라디오 방송 점수(에어플레이), 판매량 데이터를 종합해 순위를 냅니다.

이보다 앞서 BTS 앨범 '아리랑'은 전날 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 2주 연속으로 1위에 올랐습니다.

K팝 가수 앨범이 '빌보드 200'에서 2주 연속 1위를 차지한 것은 처음입니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
손기준 기자 사진
손기준 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지