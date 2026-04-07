뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

트럼프 "이란 전역 하룻밤 만에 없앨수 있어..내일밤 될수도"

손기준 기자
작성 2026.04.07 03:09 조회수
트럼프 "이란 전역 하룻밤 만에 없앨수 있어..내일밤 될수도"
▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시간 6일 이란에 대해 "나라 전역을 하룻밤 만에 없앨(take out) 수 있으며, 그 밤은 내일(7일) 밤이 될 수도 있다"고 말했습니다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 기자회견을 열고 미국의 대이란 군사작전에 대해 "누구도 본 적 없는, 믿기 어려울 정도의 성과를 거두고 있다"며 이같이 밝혔습니다.

전날 트럼프 대통령은 이란과의 협상 시한을 오는 7일 저녁 8시(한국시간 8일 오전 9시)로 새롭게 제시했습니다.

이날 회견에서 '7일 밤' 강공 가능성을 언급한 건 협상 시한을 앞두고 군사 행동 가능성을 거론하며 협상력을 높이려는 압박성 메시지로 해석됩니다.

트럼프 대통령은 이란이 격추한 F-15E 전투기에서 비상 탈출한 조종사와 장교 등 2명을 미군이 차례로 구출한 작전을 두고 "가장 대규모이자, 가장 복잡하며, 가장 험난했던 전투 수색 작전의 성공"이라며 "매우 역사적이며, 역사에 기록될 것"이라고 자평했습니다.

특히 24시간 이상 적진에서 버틴 미군 장교를 구출한 두 번째 작전에 대해 "4대의 폭격기, 64대의 전투기, 48대의 공중급유기, 13대의 구조기를 포함해 총 155대의 항공기를 투입했다"고 전했습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
손기준 기자 사진
손기준 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지