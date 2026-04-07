"택시 내릴 때 더 달라고"..필리핀 간 아이돌 당하자

투모로우바이투게더의 멤버 수빈 씨가 최근 필리핀 세부에서 택시를 탔다가 이른바 바가지 요금 피해를 겪은 사실이 알려져 논란이 일자 현지 당국이 제재에 나섰습니다.



[택시 내리기 전에 또 1000페소를 내라고 해서 500페소 낸다고 강하게 말하고 나왔어요.]



지난 1일 투모로우바이투게더 유튜브 채널에 수빈 씨가 친구들과 세부에서 휴가를 보내는 영상이 올라왔습니다.



수빈 씨는 공항에서 숙소로 이동하며 택시를 탔고, 택시기사와 요금을 500페소, 우리 돈으로 만 2천500원 정도에 합의를 봤지만, 목적지 도착 전 택시기사는 합의한 금액의 두 배인 1000페소를 요구했습니다.



수빈 씨는 항의 끝에 500페소만 내고 택시에서 내렸습니다.



이 일은 현지 언론에 보도되는 등 큰 논란이 됐습니다.



필리핀 교통부 산하 육상교통가맹규제위원회는 국제 사회에서 필리핀의 명예를 실추시킨 심각한 범죄란 입장을 냈고요.



해당 택시기사의 차량 번호판과 운전면허증 반납을 요구하고, 30일 영업 정지 처분을 내렸습니다.



(화면출처 : 투모로우바이투게더 유튜브 채널·LTFRB)