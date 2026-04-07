'집단 폭행' 사망인데 영장 기각..검찰, 전담팀 꾸렸다

<앵커>



장기기증으로 4명을 살리고 세상을 떠난 김창민 영화감독이 집단 폭행으로 뇌사 상태에 빠졌었다는 사실이 뒤늦게 알려져 논란이 됐습니다. 경찰의 부실 수사 의혹이 제기된 가운데, 검찰이 전담팀을 꾸려 수사에 착수했습니다.



보도에 김민준 기자입니다.



<기자>



식당 안에서 몸싸움이 벌어지더니, 밖으로 나온 일행 중 1명이 남성의 멱살을 쥐고 흔들다 패대기친 뒤 여러 명이 질질 끌고 다닙니다.



지난해 11월 4명에게 장기 기증을 하고 세상을 떠난 영화감독 고 김창민 씨가 집단 폭행을 당하는 모습입니다.



김 씨는 당일 새벽 "돈까스가 먹고 싶다"는 발달장애 아들의 말에 해당 식당을 찾았다가 다른 손님들과 시비가 붙었던 걸로 알려졌습니다.



경찰과 구급차가 출동해 병원으로 옮겨진 김 씨는 의식을 잃고 쓰러진 지 19일 만에 뇌사 판정을 받았습니다.



이 사건으로 구속된 피의자가 한 명도 없다는 사실이 뒤늦게 알려지면서, 경찰의 부실 수사 여부가 도마에 올랐습니다.



범행 당일 피의자들을 조사 없이 귀가시킨 경찰은 폭행을 가한 7명 남성 중 한 명에게만 구속영장을 신청했지만 검찰이 한 차례 반려했고, 보강 수사 이후 청구된 영장도 법원이 기각했습니다.



경찰은 김 감독이 세상을 떠나자 또 다른 가해 남성에 대해 구속 영장을 신청했지만 역시 법원에서 기각됐습니다.



유족들은 "경찰의 초동 수사가 부실했기 때문"이라고 주장합니다.



[고 김창민 감독 유족 : 같은 동네에 살고 있는 입장에서 가해자들이 어떤 해코지를 할 지도 모르고, 사과 의사가 있다는데 무슨 의사가 있는지 모르겠다.]



최근 사건을 넘겨 받은 검찰은 검사 3명과 수사관 5명으로 구성된 전담 수사팀으로 수사에 착수했습니다.



[고 김창민 감독 유족 : 이제 와서라는 생각이 들죠. 빨리 그 수사 제대로 해 주셨으면 하는 마음이고 저는 이게 퇴색되지 않았으면 좋겠어요.]



(영상편집 : 조무환)