'휴전 후 종전' 중재안 수령..트럼프, 새벽 2시 기자회견

<앵커>



미국과 이란이 1단계로 최장 45일간 휴전을 한 뒤 2단계로 종전을 위한 최종 합의에 이른다는 중재안을 협상하고 있는 것으로 알려졌습니다. 트럼프 대통령이 이번 전쟁과 관련한 기자회견을 예고한 가운데 이스라엘이 또다시 이란의 석유화학 시설을 폭격해 전쟁 종식을 위한 논의에 찬물을 끼얹은 모양새입니다.



손기준 기자가 보도합니다.



<기자>



중재국 파키스탄이 어젯(5일)밤 미국과 이란에 보낸 것으로 알려진 중재안은 '즉각적인 휴전' 뒤 '종전 합의'에 나서자는 2단계 접근법입니다.



AP 통신은 복수의 중동 정부관계자를 인용해 '45일간의 휴전과 호르무즈 해협 재개방을 골자로 하는 평화안 초안을 미국과 이란이 받았다'고 보도했습니다.



이란이 호르무즈 해협 봉쇄를 풀면 미국과 이스라엘이 공격을 멈추고 휴전에 들어가, 종전을 위한 본격적인 협상을 하자는 구상으로 해석됩니다.



이란 측은 협상을 두고 경계심을 늦추지 않았습니다.



[에스마일 바가이/이란 외무부 대변인 : 이란과 이란 국민은 미국과의 협상에서 매우 쓰라린 경험을 했고, 우리는 이를 가볍게 여기고 무시할 수 없습니다.]



이란 측 고위 관계자도 로이터통신에 일시적인 휴전과 맞바꾸는 것이라면 호르무즈 해협을 다시 열지 않겠다고 말했습니다.



휴전안 협상 속보가 전해지기 전 트럼프 미 대통령은 호르무즈 해협을 열지 않으면 지옥에서 살게 될 거라며 이란을 거칠게 압박했습니다.



그러면서 교량과 발전소 초토화 작전 개시 시간을 미 동부시간 화요일 오후 8시, 우리 시간으로 8일 오전 9시로 하루 연기했습니다.



이런 가운데 이스라엘은 이란 석유화학 생산의 약 50%를 담당하는 아살루예 내 석유화학 단지를 공습했다고 밝혔습니다.



[이스라엘 카츠/이스라엘 국방장관 : 이스라엘군은 지난주 두 번째 주요 시설에 대한 공격에 이어 이란 석유화학 생산량의 약 50%를 맡은 핵심 목표물인 아살루예에 위치한 이란 최대 석유화학 시설을 전면 공격했습니다.]



이스라엘군은 지난주 두 번째 주요 시설에 대한 공격에 이어 이란 석유화학 생산량의 약 50%를 맡은 핵심 목표물인 아살루예에 위치한 이란 최대 석유화학 시설을 전면 공격했습니다.



트럼프 대통령이 우리 시각으로 내일 새벽 2시 기자회견을 예고한 가운데, 양국 간 이견이 팽팽한 데다 이스라엘의 폭격까지 이어지면서 현재로선 시한 내 합의 가능성은 높지 않아 보입니다.



(영상편집 : 조무환)