이스라엘 "이란 최대 석유화학단지 공습…수출 85% 마비"

▲ 이란 남서부 후제스탄주의 석유화학단지로 무분별한 공습이 이어졌다. (자료사진)

이스라엘이 이란 경제의 핵심 축인 석유화학 산업을 겨냥해 또다시 대규모 공습을 벌였습니다.이스라엘 카츠 이스라엘 국방부 장관은 현지시간 6일 이란 최대 석유화학 단지를 타격해 가동을 중단시켰다고 밝혔습니다.그는 영상 성명을 통해 "이란 석유화학 생산의 약 50%를 담당하는 아살루예 내 최대 시설에 강력한 타격을 입혔다"고 전했습니다.아살루예는 이란 남부 해역의 세계 최대 해상 가스전 사우스 파르스와 인접한 이 란 에너지 산업의 전략적 요충지입니다.이스라엘은 지난 4일엔 이란 남서부 후제스탄주 마슈하르 석유화학 특구에도 공습을 가한 바 있습니다.카츠 장관은 "이란 석유화학 수출의 약 85%를 차지하는 두 핵심 시설이 모두 가동 불능 상태에 빠졌다"며 "이는 이란 정권에 수백억 달러에 달하는 치명적인 경제적 타격이 될 것"이라고 강조했습니다.이란 국영 석유화학공사(NPC)는 성명을 통해 "파르스특별경제에너지단지(PSEEZ) 내 석유화학 산업의 일부 부대시설이 적군의 공격을 받았다"고 확인하면서도 "현재 상황은 안정적으로 관리되고 있다"고 발표했습니다.이스라엘은 최근 이란의 전쟁 수행 능력을 마비시키고자 산업 인프라를 집중적으로 타격하고 있습니다.실제로 지난달 18일에도 사우스 파르스 가스전과 아살루예 천연가스 정제 시설을 폭격했습니다.이란은 이에 대한 보복으로 걸프 지역의 가스전 등 에너지 시설을 미사일과 드론으로 대규모로 공습했습니다.