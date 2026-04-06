태국, 바이오디젤 원료 팜유 수출 허가제 전환…내수공급 확보

▲ 팜유 20% 혼합 B20 바이오디젤 주유구

이란 전쟁에 따른 에너지 공급난에 태국이 팜유 혼합 바이오디젤 사용을 늘리고자 당국 승인을 거쳐야만 팜유를 수출할 수 있도록 허가제를 도입했습니다.현지시간 6일 현지 매체 네이션과 신화통신 등에 따르면 이날 태국 정부는 팜유 원유(CPO) 수출 허가제를 시행한다고 관보를 통해 발표했습니다.팜유 수출업체는 오는 7일부터 태국 상무부 산하 관련 위원회의 서면 허가가 없으면 팜유 원유를 수출할 수 없습니다.이번 조치는 별도의 공지가 없으면 앞으로 1년간 지속됩니다.태국 상무부는 이번 조치가 시장 상황에 맞춰 국내 수요를 충족하고자 충분한 공급량을 확보하면서 소비·산업·에너지 부문의 균형을 유지하기 위해서라고 밝혔습니다.또 이란 전쟁이 세계 유가의 지속적 상승을 부추기는 가운데 태국 국내에서 바이오디젤의 팜유 혼합 비율이 높아질 것으로 예상되며, 팜유 수출 수요도 늘고 있다고 전했습니다.앞서 지난달 말 태국 총리실은 태국산 팜유를 20% 함유한 B20 바이오디젤 사용 확대를 추진한다고 밝혔습니다.B20 보급은 수입 연료 의존도를 낮춰 교통 부문과 산업 공급망의 원가 상승 압박을 완화하며, 태국산 농작물의 안정적인 수요를 창출해 농업 부문을 지원하기 위한 것이라고 태국 정부는 전했습니다.이를 위해 태국 당국은 B20에 보조금을 지급, 가격을 일반 경유보다 리터(L)당 5밧(약 233원) 저렴하게 유지하기로 했습니다.세계 최대 팜유 생산국인 인도네시아도 지난달 말 팜유 혼합 비율을 현재의 40%에서 50%로 높인 B50 바이오디젤 도입을 올해 추진하겠다고 발표했습니다.(사진=네이션 홈페이지 캡처, 연합뉴스)