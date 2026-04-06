쇼트트랙 황대헌 "임효준, 춤추면서 놀려…사과 직후 서명 요구"

▲ 인터뷰하는 황대헌

쇼트트랙 국가대표 황대헌(26·강원도청)이 린샤오쥔(29·한국명 임효준)과의 논란에 관해 뒤늦게 입장을 밝혔습니다.황대헌은 오늘 소속사를 통해 "그동안 여러 논란에 관해 별도의 입장을 밝히지 않으면서 사실과 다른 내용이 사실처럼 여겨지고 있다"며 "이를 바로잡고 싶다"고 전했습니다.그는 2019년 6월 충북 진천선수촌에서 발생한 불미스러운 일과 관련해 "당시엔 수치스럽고 당황스러웠는데 임효준은 춤추면서 나를 놀렸고, 이후 훈련에서도 놀리는 것을 멈추지 않아서 무시와 조롱으로 느꼈다"고 주장했습니다.이어 "사건 이후에도 임효준은 내가 보일 때 방문을 쾅쾅 닫고 다니는 행동을 했고, 따로 사과하지 않았다"며 "경찰에서 임효준의 처벌을 원하냐고 했을 때는 답변하지 않았는데, 이 사건이 어떻게 형사사건으로 넘어간 것인지는 잘 모르겠다"고 설명했습니다.황대헌은 "임효준이 1차 징계위원회를 앞두고 내게 사과했지만 내 말이 끝나자마자 프린트된 확인서에 서명을 요구했고, 이날을 기점으로 임효준의 사과가 진심으로 들리지 않았다"며 "나는 피해자가 아닌 피의자 신분으로 경찰 조사도 받았다"고 밝혔습니다.그는 다만 "이렇게까지 될 일도 아니었는데, 돌이킬 수 없는 상황이 돼 안타깝다"며 "(린샤오쥔과) 만나서 오해가 있었던 부분을 풀고 좋은 모습으로 경쟁하길 바란다"고 덧붙였습니다.2018 평창 동계 올림픽에서 쇼트트랙 한국 남자 대표팀 '쌍두마차'로 활약하던 두 선수는 2019년 6월 진천선수촌 훈련 중에 발생한 일로 관계가 틀어졌습니다.당시 린샤오쥔은 진천선수촌 국가대표 훈련 중 황대헌의 바지를 벗기는 장난을 했고, 린샤오쥔은 성추행 혐의 등으로 송사에 휘말렸습니다.린샤오쥔은 대한빙상경기연맹으로부터 징계받은 뒤 중국으로 귀화했습니다.이후 린샤오쥔은 법정 공방 끝에 무죄를 선고받았습니다.아울러 재판 과정에서 황대헌이 훈련 당시 이성 선수의 엉덩이를 주먹으로 치는 등 적절치 못한 행동을 먼저 했다는 내용이 알려지기도 했습니다.린샤오쥔은 귀화 이후 당시 사건에 관해 별다른 입장을 내지 않은 뒤 중국 대표팀의 일원으로 활동하고 있습니다.황대헌은 입장문을 통해 2023-2024시즌 불거진 '팀킬 논란'에 관해서도 입장을 밝혔습니다.그는 "난 승부욕이 강하고 공격적으로 추월을 시도하는 스타일이지만 고의로 누구를 해칠 생각은 한 적이 없다"며 "오해의 소지가 없도록 노력하겠다"고 밝혔습니다.황대헌은 당시 국제빙상경기연맹(ISU) 월드컵(현 월드투어)과 국가대표 자동선발권이 걸린 세계선수권대회에서 연거푸 대표팀 동료인 박지원(서울시청)에게 반칙을 범하며 비난을 받았습니다.박지원은 이 여파로 세계선수권대회 금메달 2개를 놓쳤고, 국가대표 자동 선발 기회도 잃었습니다.황대헌은 또한 인터뷰 태도 논란에 관해선 "그동안 보였던 좋지 않은 표정과 행동들은 기분이 상해서라기보다 당황한 상황에서 비롯됐던 것"이라고 해명했습니다.한편 황대헌의 소속사인 라이언앳은 "이번 입장문은 그동안 잘못 전달된 정보와 오해를 바로잡고, 본인의 부족했던 점에 대해서는 진심으로 돌아보고자 하는 취지"라고 설명했습니다.이어 "황대헌은 현재 심리적·신체적으로 지쳐있어서 국가대표 선발전에 참가하지 않는다"며 "향후 국내 대회 참가 여부는 선수 컨디션을 고려해 결정할 것"이라고 알렸습니다.또한 "황대헌과 관련한 악의적인 허위사실 유포, 명예훼손, 성희롱 및 인신공격성 게시물과 댓글을 지속해 수집하고 있으며 선처 없이 강경하게 대응하겠다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)